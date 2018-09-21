МВФ продолжит переговоры с Украиной и после окончания миссии

Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом с 6 по 19 сентября работала в Киеве

Международный валютный фонд продолжит переговоры с украинским правительством о содействии реформам и возможной финансовой поддержке и после окончания работы миссии Фонда в Киеве.

Об этом заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

"Миссия МВФ была в Киеве и обсудила с украинским правительством нашу дальнейшую поддержку макроэкономической стабильности и экономического роста, и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются", – сказал он.

Напомним, миссия МВФ находилась в Киеве с 6 сентября. Визит продлился до 19 сентября. В Минфине сообщали, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом, а визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы.

14 сентября, представительница президента в парламенте, нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщила, что МВФ изменил программу для Украины с EFF на stand-by. Она уточнила, что программа международной помощи stand-by дается странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Также правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года. Об этом во время форума Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

"Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года – есть", – сказал он.

Коболев уточнил, что темп роста цены на газ сейчас обсуждается.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.