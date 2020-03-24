МВФ прогнозирует сильнейшее падение экономики из-за пандемии коронавируса

Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году является отрицательным

Мировой экономике грозит большая рецессия из-за пандемии коронавируса, что может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции.

Об этом говорится на сайте МВФ.

"Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году является отрицательным – падение будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже", – отметила руководитель МВФ Кристалина Георгиева.

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По ее словам, человеческие потери из-за пандемии коронавируса уже чрезмерные, "все страны должны совместно работать для защиты людей и ограничения экономических убытков".

В тренде Доллар в Украине побил рекорд больше чем за год

Распространение коронавируса в мире повлияло и на украинскую экономику. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал: украинские экономисты полагают, что из-за карантина Украина потеряет 2-5% своего ВВП. Причем в немалой мере эти потери зависят от того, насколько долго сохранится карантин в Европе. Напомним, ВВП – это стоимость всех товаров и услуг внутри страны за год. В 2019 году ВВП Украины составил более 3,6 трлн гривен.

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