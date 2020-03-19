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МВФ скоро ответит: Украина просит денег на борьбу с коронавирусом

19 марта, 12:50

Виктория Подолянец

Украина консультируется с МВФ о финансировании в пределах механизмов неотложной финансовой помощи

Киев ожидает результата консультаций с Международным валютным фондом о получении финансирования в связи с эпидемией коронавируса. Свой ответ МВФ даст в ближайшие недели, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Он заявил, что Нацбанк поддерживает прямой контакт с Европейским центральным банком и с Международным валютным фондом относительно новой программы расширенного финансирования.

"Также с МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которые Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем дохода и развивающихся экономик, которые страдают от эффекта эпидемии коронавируса. Результаты переговоров будут в ближайшие недели", – заявил глава НБУ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил: Украина продолжает переговоры с МВФ, в том числе и о поддержке во время надвигающегося из-за коронавируса кризиса.

МВФ предложил выделить 50 млрд долларовв экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом.

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Фото: REUTERS/Nick Oxford

Иранские власти сразу же попросили у МВФ помощь в размере 5 млрд долларов для противодействия распространению коронавируса в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина выполнит остающиеся два из восьми предварительных условий для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings учло при составлении базового прогноза продолжение взаимодействия Украины с МВФ в рамках новой многолетней программы, которая предусматривает выделение 5,5 млрд долларов.

В конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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НБУ правительство кредиты ПриватБанк земельная реформа экономический кризис коронавирус пандемия МВФ Яков Смолий

Источник: Сегодня

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