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МВФ спрогнозировал восстановление промпроизводства: названы сроки

26 марта, 22:24

Виктория Подолянец

Многое зависит от скорости сдерживания пандемии и концентрации общих усилий

Промышленный рост может восстановиться в следующем году после снижения производственных показателей в текущем году. Этим прогнозом поделилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в обращении к лидерам стран G20 по результатам онлайн-саммита "двадцатки".

"Мы прогнозируем сокращение мирового производства в 2020 году и его восстановление в 2021 году. Насколько глубоким будет это сокращение и как скоро наступит восстановление, зависит от скорости сдерживания пандемии, а также от того, насколько мощными и скоординированными будут наши действия относительно денежно-кредитной и фискальной политики", – сказала Георгиева.

Она одобрила решение G20 о готовности влить в глобальную экономику более 5 трлн долларов в рамках усилий для преодоления негативного влияния пандемии COVID-19. Георгиева также напомнила, что МВФ готов выделить 1 трлн долларов, ориентируясь, главным образом, на развивающиеся страны.

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"Мы должны действовать наравне с масштабами вызова. Для нас в МВФ это означает сотрудничать с вами, чтобы сделать нашу реакцию на кризис более мощной", – подчеркнула глава МВФ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Лидеры "двадцатки" попросили Всемирную организацию здравоохранения, МВФ и группу Всемирного банка оказывать помощь развивающимся странам.

Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали страны "Большой двадцатки" отложить взыскание долгов по кредитным договорам с правительствами самых бедных стран мира.

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промышленность экономический кризис коронавирус пандемия рецессия МВФ Кристалина Георгиева

Источник: Укринформ

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