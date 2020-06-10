МВФ ухудшил прогноз для Украины: экономику ждет глубокое падение

Международный валютный фонд (МВФ), который одобрил новую кредитную программу для Украины, ухудшил прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2020 году с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Ухудшение прогноза МВФ также коснулось и следующего 2021 года. Теперь фонд ожидает, что в 2021 году украинская экономика покажет рост не на 3,6%, а всего на 1,1%. В 2022 году МВФ рассчитывается на 3%-ный рост украинского ВВП.

"Вспышка пандемии COVID-19 значительно ухудшила перспективы и переориентировала государственную политику на сдерживание и стабилизацию. Неопределенность велика, и, согласно прогнозам, в 2020 году экономика резко сократится, поскольку строгие меры сдерживания [коронавируса] – в Украине и во всем мире – привели к значительному снижению внутреннего и внешнего спроса. Ожидается, что бюджет 2020 года сильно пострадает от резкого сокращения доходов и увеличения расходов, необходимых для преодоления кризиса. Это создает серьезные потребности в финансировании", – объяснили в МВФ.

При этом в материалах МВФ не указывается актуальный прогноз курса доллара к гривне. Ранее МВФ ожидал, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл., однако эти данные были опубликованы еще до пандемии коронавируса. Для сравнения, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако в итоге бюджетный курс был изменен на 29,5 грн/долл.

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Напомним, ранее МВФ уже ухудшал экономический прогноз для Украины. До коронакризиса МВФ ожидал роста украинского ВВП в 2020 году на 3%. При этом ЕБРР недавно допустил V-образный сценарий для украинской экономики. Этот сценарий предусматривает быстрое восстановление экономики в 2021-м на 5% после спада в 2020 году на 4,5%.

Новая программа сотрудничества Украины и МВФ stand-by рассчитана на 18 месяцев. Общая сумма кредитования составляет около 5 млрд долларов и будет выплачена четырьмя траншами. Первый транш в размере 2,1 млрд долларов поступит в Украину уже в ближайшее время, и будет полностью потрачен на компенсацию дефицита бюджета.

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Подробнее о новой программе рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24":

Ранее Шмыгаль также назвал новые "маяки" для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by.

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