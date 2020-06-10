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МВФ ухудшил прогноз для Украины: экономику ждет глубокое падение

10 июня, 10:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Фонд не стал рассчитывать прогнозный курс доллара для нашей страны

Международный валютный фонд (МВФ), который одобрил новую кредитную программу для Украины, ухудшил прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2020 году с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Ухудшение прогноза МВФ также коснулось и следующего 2021 года. Теперь фонд ожидает, что в 2021 году украинская экономика покажет рост не на 3,6%, а всего на 1,1%. В 2022 году МВФ рассчитывается на 3%-ный рост украинского ВВП.

"Вспышка пандемии COVID-19 значительно ухудшила перспективы и переориентировала государственную политику на сдерживание и стабилизацию. Неопределенность велика, и, согласно прогнозам, в 2020 году экономика резко сократится, поскольку строгие меры сдерживания [коронавируса] – в Украине и во всем мире – привели к значительному снижению внутреннего и внешнего спроса. Ожидается, что бюджет 2020 года сильно пострадает от резкого сокращения доходов и увеличения расходов, необходимых для преодоления кризиса. Это создает серьезные потребности в финансировании", – объяснили в МВФ.

При этом в материалах МВФ не указывается актуальный прогноз курса доллара к гривне. Ранее МВФ ожидал, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл., однако эти данные были опубликованы еще до пандемии коронавируса. Для сравнения, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако в итоге бюджетный курс был изменен на 29,5 грн/долл.

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Напомним, ранее МВФ уже ухудшал экономический прогноз для Украины. До коронакризиса МВФ ожидал роста украинского ВВП в 2020 году на 3%. При этом ЕБРР недавно допустил V-образный сценарий для украинской экономики. Этот сценарий предусматривает быстрое восстановление экономики в 2021-м на 5% после спада в 2020 году на 4,5%.

  • Новая программа сотрудничества Украины и МВФ stand-by рассчитана на 18 месяцев. Общая сумма кредитования составляет около 5 млрд долларов и будет выплачена четырьмя траншами. Первый транш в размере 2,1 млрд долларов поступит в Украину уже в ближайшее время, и будет полностью потрачен на компенсацию дефицита бюджета.

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Подробнее о новой программе рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24":

Ранее Шмыгаль также назвал новые "маяки" для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by.

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Источник: Сегодня

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