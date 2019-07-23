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МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики

23 июля, 20:28

Аналитики пересмотрели прогноз по росту ВВП на два года

Фото: пресс-центр НБУ

Международный валютный фонд (МВФ), ранее заявивший, что реформы позволят Украине ускорить рост ВВП с нынешних 3,3% до 5-6% в год, снизил на 0,1 процентного пункта оценку темпов роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах – до 3,2% и 3,5% соответственно.

Об этом говорится в обзоре организации, обнародованном 23 июля (World Economic Outlook).

"Опубликованные в этом году данные по ВВП в сочетании с замедляющейся в целом инфляцией указывают на более слабую, чем ожидалось, мировую экономическую активность", – подчеркнули аналитики МВФ.

В числе рисков для прогноза по ВВП авторы обзора отметили усиление напряженности в сфере торговли и технологий, которое "ухудшает настроения и замедляет инвестиции".


Рост ВВП США ожидается на уровне 2,6% и 1,9% в 2019 и 2020 годах, Китая – на 6,2% и 6%, а Индии – 7% и 7,2% соответственно.

При этом рост экономики Германии в течение следующих двух лет прогнозируется на уровне 0,7% и 1,7%, а Франции – 1,3% и 1,4% соответственно.

Новости "Сегодня" сообщали, что Европейский Союз готов снизить ввозные пошлины на важные промышленные товары из США до нуля, включая автомобили.

В то же время ранее специалисты отмечали, что обострение торговой войны между США и Китаем может привести к поиску Пекином новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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Тег прогноз, ВВП, МВФ, рост ВВП, рост экономики

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