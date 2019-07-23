МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики
Аналитики пересмотрели прогноз по росту ВВП на два года
Международный валютный фонд (МВФ), ранее заявивший, что реформы позволят Украине ускорить рост ВВП с нынешних 3,3% до 5-6% в год, снизил на 0,1 процентного пункта оценку темпов роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах – до 3,2% и 3,5% соответственно.
Об этом говорится в обзоре организации, обнародованном 23 июля (World Economic Outlook).
"Опубликованные в этом году данные по ВВП в сочетании с замедляющейся в целом инфляцией указывают на более слабую, чем ожидалось, мировую экономическую активность", – подчеркнули аналитики МВФ.
В числе рисков для прогноза по ВВП авторы обзора отметили усиление напряженности в сфере торговли и технологий, которое "ухудшает настроения и замедляет инвестиции".
Рост ВВП США ожидается на уровне 2,6% и 1,9% в 2019 и 2020 годах, Китая – на 6,2% и 6%, а Индии – 7% и 7,2% соответственно.
При этом рост экономики Германии в течение следующих двух лет прогнозируется на уровне 0,7% и 1,7%, а Франции – 1,3% и 1,4% соответственно.
Новости "Сегодня" сообщали, что Европейский Союз готов снизить ввозные пошлины на важные промышленные товары из США до нуля, включая автомобили.
В то же время ранее специалисты отмечали, что обострение торговой войны между США и Китаем может привести к поиску Пекином новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
НБУ перечислил риски для экономики
В регуляторе напомнили о возможности остановки транзита газа через Украину
В Кабмине заявили о самом низком показателе теневой экономики с 2009 года
Предварительные данные опубликованы в отчете Минэкономразвития