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МВФ заменил главу миссии в Украине

7 мая, 17:33

Ксения Капустинская

Рон ван Роден освобожден от должности с 1 мая

Международный валютный фонд (МВФ), соглашение о новой программе с которым готовится заключить Украина, назначил Иванну Владкову-Голлар главой миссии в нашей стране. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Владкова-Голлар сменила на этом посту Рона ван Родена с 1 мая 2020 года.

"Иванна Владкова-Голлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ в Украину", – цитирует Люнгмана пресс-служба представительства МВФ в Украине.

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Он отметил, что Владкова-Голлар имеет большой опыт работы со странами с развивающейся экономикой. К числу таких стран относится и Украина. До этого назначения Владкова-Голлар возглавляла миссии фонда в Молдове и Северной Македонии.

Напомним, для получения новой программы МВФ Киеву остается согласовать текст меморандума и принять во втором чтении закон о банковской деятельности. Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что к закону о банковской деятельности, принятие которого откроет доступ к новому соглашению с Международным валютным фондом, подано более 16 тысяч поправок, причем более шести тысяч – одним депутатом.

Проволочки с принятием законопроекта могут привести к катастрофическим последствиям для экономики:

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Украина МВФ миссия МВФ Йоста Люнгман

Источник: Сегодня

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