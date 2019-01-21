Сотрудничество на взаимных интересах: что принесет Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем

В Украине Израиль может масштабировать свое передовое производство

Фото: president.gov.ua

Сотрудничество на взаимных интересах: что принесет Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем Людмила Грубник //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5ae/892/5c45ae892fa7a.jpeg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5ae/892/5c45ae892fa7a.jpeg 2019-01-21T14:12:00+02:00 Экономика В Украине Израиль может масштабировать свое передовое производство

Подписание Соглашения о Зоне свободной торговли между Израилем и Украиной позволит использовать передовые израильские технологии в украинском производстве. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

По его словам, две страны могут быть полезными друг другу.

"Мы можем быть взаимно интересными для того, чтобы, используя технологии Израиля, здесь производить какую-нибудь продукцию, масштабировать ее и продавать в страны Евросоюза. Также израильский бизнес мог здесь развивать свое производство, делать инвестиции. Также у них много продукции, которая нам интересна. Это – аграрный сектор, военные разработки. У них многое, что может быть нам интересно с точки зрения масштабирования, настройки производства. В Израиле нет тех масштабов, чтобы развить производство, нет людей, а у нас это есть. Сделка наиболее полезна в этой части", – говорит Кушнирук.

А вот украинскую продукцию продавать в Израиль вряд ли выйдет. Израилю могут быть интересны лишь украинские зерновые.

"Объективно Израиль для нас не является каким большим рынком сбыта украинской продукции. Страна маленькая, имеет свое довольно эффективное сельское хозяйство. Они не нуждаются в наших металлургии и аграрном секторе. Хотя некоторые зерновые позиции могут быть для них интересными. Но в целом у нас довольно ограниченные возможности для экспорта туда продукции", – добавляет эксперт.

Напомним, переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017 году прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

28 марта Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.

Ранее торговый представитель Украины Наталия Микольская уточняла, что ЗСТ с Израилем может содержать ряд исключений по некоторым группам сельхозпродукции. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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