"Мы не можем проиграть": Коболев объяснил связь анбандлинга с "Северным потоком – 2"

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Сохранение возможности привлечь европейских партнеров в капитал оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины является весомым аргументом против строительства российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, который недавно уже призывал Верховную Раду принять во втором чтении законопроект об анбандлинге.

Как написал Коболев на своей странице в Facebook, россияне уже аргументируют необходимость строительства "Северного потока – 2" возможностью привлечения к нему европейских компаний.

"На трехсторонних переговорах по транзиту газа по территории Украины после 2019 года российская сторона поднимала вопрос предоставления разрешения для завершения строительства "Северного потока – 2". Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала, но, как мне сообщили источники из Еврокомиссии, среди аргументов "Газпрома" был один интересная тезис: "Наш проект (то есть "Северный поток – 2"), не только чисто коммерческий, но и вполне про-европейский, потому что в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа с вами". Именно поэтому очень важно понимать перед голосованием за проект закона № 2239-1: сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС – наш весомый аргумент против "Северного потока – 2". Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с "Газпромом". Даже на уровне деклараций", - написал Коболев.

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Напомним, Украина взяла на себя обязательство перед Евросоюзом — приблизить свой энергорынок к европейским стандартам. Один из шагов – это вывод ГТС из структуры "Нафтогаза". В этом у парламентариев есть взаимопонимание. А вот вопрос — кто после разделения будет владеть "трубой", вызвал много споров.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 2239-1. В нем прописано, что оператор ГТС может принадлежать исключительного государству или субъекту хозяйствования, который принадлежит государству. Оператором газотранспортной системы будет одноименная компания "Оператор ГТС Украины". Ее выведут из состава группы "Нафтогаз" и отдадут в собственность и управление компании "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинена Министерству финансов.

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По словам Коболева, законопроект об анбандлинге гарантирует сохранение газотранспортной системы Украины в 100% государственной собственности и предусматривает расширение контроля национального энергетического регулятора за деятельностью компании "Оператор ГТС Украины". По мнению главы "Нафтогаза" при этом следует сохранить возможность привлечения международных партнеров к управлению ГСТ по согласованию с парламентом.

"Важно сохранить право Верховной Рады, которое закреплено в законе "О рынке природного газа", для привлечения к ОГТСУ, по согласованию парламента, партнеров с долей в 49%. Это, с одной стороны, не меняет сути – ведь без решения Верховной Рады ничего не произойдет. Но с точки зрения переговоров с зарубежными партнерами мы оставляем окно возможностей и доводим конструктивность наших подходов", – объяснял руководитель "Нафтогаза".

Об альтернативных позициях и предложениях по управлению ГСТ Украины узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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