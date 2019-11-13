"Мы не можем удовлетворить всех": Гончарук о рынке земли

По словам премьера, земельная реформа - это не о распродаже земли, а о восстановлении справедливости

Андрей Гончарук. Фото: ОПЕНГРАФ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал народных депутатов принять законы об обороте рынка земли, которые будут сегодня рассматриваться в Верховной Раде. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Мы не можем удовлетворить всех, наша задача – балансировать интересы всех стейкхолдеров (а не одной определенной группы), устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию. Эта реформа делается в первую очередь для украинцев и в интересах украинцев", – написал Гончарук.

По его мнению, земельная реформа – это не о распродаже земли, а о восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем – продать, работать на нем или сдавать в аренду.

"Сегодня парламент может в первом чтении рассмотреть законопроекты об обороте земли. Обращаюсь к ним за поддержкой. Для всех нас и для Украины это очень важно", - написал премьер.

Гончарук подчеркнул, что прежде чем выносить законопроекты на рассмотрение общественности, правительство проводило многочисленные консультации и переговоры, обрабатывали несколько десятков возможных сценариев.

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"Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог, как со сторонниками, так и с противниками этой инициативы с целью поиска общему знаменателю", – добавил он.

Мы не можем сделать жизнь миллионов граждан, живущих в селах, лучшим, если ничего не менять и не станем давать возможности людям самостоятельно распоряжаться своей землей.

Ранее Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

"Рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения <..>. № 2178-10", – говорится в сообщении пресс-служба комитета.

В целом аграрный комитет Рады рассмотрел 11 законопроектов о рынке земли.

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Напомним, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Как известно, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте в нашем сюжете:

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