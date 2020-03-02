"Мы недооцениваем эту страну" – вице-премьер Украины назвал государство, с которым нужно больше сотрудничать

Для развития украинской экономики Киеву необходимо налаживать связи с Индией и другими странами Азии. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24", в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым".
"Индия является в Украине, наверное, наиболее недооцененным государством. Это реально глобальная сила. Индия развивается очень динамично, и стремится стать именно мировой силой. Поэтому Индия является однозначным приоритетом", – сказал Дмитрий Кулеба.
Вице-премьер считает, что рынки Азии помогут экономическому развитию Украины.
"Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур. Там бьется экономическое сердце мира. И туда мы должны идти, защищая свои экономические интересы, наращивая экономические мышцы, которые нам крайне нужны, и балансируя наше политическое партнерство с западными странами, в том числе в том противостоянии с Россией, которое мы имеем", – сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Ранее "Сегодня" рассказывали, что Украина значительно увеличила экспорт сельхозпродукции в январе.
Индия при этом была страной, куда Украина больше всего экспортирует подсолнечное масло (25,1% от общего объема экспорта масла). За Индией следуют Нидерланды (13,9%) и Китай (13,9% соответственно).
Также "Сегодня" писали о том, как Индия хочет стать "вторым Китаем".
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