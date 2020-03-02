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"Мы недооцениваем эту страну" – вице-премьер Украины назвал государство, с которым нужно больше сотрудничать

2 марта, 17:59

Сергей Пономаренко

По словам Дмитрия Кулебы, Украине необходимо развивать экономические связи с Индией

Для развития украинской экономики Киеву необходимо налаживать связи с Индией и другими странами Азии. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24", в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым".

"Индия является в Украине, наверное, наиболее недооцененным государством. Это реально глобальная сила. Индия развивается очень динамично, и стремится стать именно мировой силой. Поэтому Индия является однозначным приоритетом", – сказал Дмитрий Кулеба.

Вице-премьер считает, что рынки Азии помогут экономическому развитию Украины.

"Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур. Там бьется экономическое сердце мира. И туда мы должны идти, защищая свои экономические интересы, наращивая экономические мышцы, которые нам крайне нужны, и балансируя наше политическое партнерство с западными странами, в том числе в том противостоянии с Россией, которое мы имеем", – сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что Украина значительно увеличила экспорт сельхозпродукции в январе.

Индия при этом была страной, куда Украина больше всего экспортирует подсолнечное масло (25,1% от общего объема экспорта масла). За Индией следуют Нидерланды (13,9%) и Китай (13,9% соответственно).

Также "Сегодня" писали о том, как Индия хочет стать "вторым Китаем".

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Индия Азия Дмитрий Кулеба Украина 24 Реальная политика с Евгением Киселевым

Источник: Сегодня

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