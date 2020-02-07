"Мы прибили зоопарк премий и надбавок": Дубилет рассказал о новых зарплатах в Кабмине

Фото: facebook.com/dubilet

Кроме того, что министрам в Украине ограничили размер зарплат, надбавки и премии в правительстве тоже уменьшатся. Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью Hromadske.

"Во-первых, мы привязали оплату всех первых должностей к средней зарплате в Кабмине. То есть, если средняя зарплата растет, то соответственно и растет доход министров, их заместителей и премьер-министра. Если падает, то наоборот. Во-вторых, мы прибили зоопарк премий и надбавок. Мы сказали, что переменной может быть только одна премия. Она выставляется как следствие ежеквартальной оценки эффективности министра или его заместителя. Она не может составлять более одного оклад. То есть, те времена, когда там был один оклад и премия 400 или 500% ушли в прошлое", – объяснил Дубилет.

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Он также заверил, что сам получает на руки 12-13 тысяч гривен.

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"Я просил себе премии и надбавки поставить на ноль. Но у меня есть сбережения. Я продал свою долю в "Монобанке", поэтому для меня сейчас зарплата – не такое важный вопрос", – сказал Дубилет.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук уточнял, что зарплата министров и их заместителей теперь будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Как известно, средняя зарплата в декабре 2019 года повысилась до 12 264 гривен.

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