"Мы просим заблокировать электроэнергию из России" – Оржель

Министр объяснил позицию ведомства во время визита на шахту "Межиречанская"

Минэнерго ожидает сокращения импорта электроэнергии из России, чтобы сохранить работу шахтерам.

Такое заявление сделал министр Алексей Оржель во время совместного с президентом визита на шахту "Межиречанская" во Львовской области.

Из отопительного сезона Украина выходит с излишками угля, потому что его не использовали теплоэлектростанции из-за импорта российских киловатт. Поэтому шахтеры вынуждены обращаться к руководству государства, чтобы решить эту проблему.

"Есть письмо, где мы просим заблокировать импорт электроэнергии из России. Есть четкая позиция министерства по этому вопросу. Есть новый баланс, он готовится сейчас. Есть у нас системный оператор "Укрэнерго", он должен подать. Было совещание в 20 числах января. Он в ближайшее время подаст баланс, в котором будет к минимуму сведена возможность, только в рамках операционной безопасности, импорта электроэнергии из России и Беларуси", – заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Раде призвали НКРЭКУ ускориться с ограничением импорта российского тока.

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