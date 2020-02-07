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"Мы просим заблокировать электроэнергию из России" – Оржель

7 февраля, 10:23

Министр объяснил позицию ведомства во время визита на шахту "Межиречанская"

Минэнерго ожидает сокращения импорта электроэнергии из России, чтобы сохранить работу шахтерам.

Такое заявление сделал министр Алексей Оржель во время совместного с президентом визита на шахту "Межиречанская" во Львовской области.

Из отопительного сезона Украина выходит с излишками угля, потому что его не использовали теплоэлектростанции из-за импорта российских киловатт. Поэтому шахтеры вынуждены обращаться к руководству государства, чтобы решить эту проблему.

"Есть письмо, где мы просим заблокировать импорт электроэнергии из России. Есть четкая позиция министерства по этому вопросу. Есть новый баланс, он готовится сейчас. Есть у нас системный оператор "Укрэнерго", он должен подать. Было совещание в 20 числах января. Он в ближайшее время подаст баланс, в котором будет к минимуму сведена возможность, только в рамках операционной безопасности, импорта электроэнергии из России и Беларуси", – заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Раде призвали НКРЭКУ ускориться с ограничением импорта российского тока.

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Россия электроэнергия импорт

Источник: Сегодня

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