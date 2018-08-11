Мясо дорожает: эксперт рассказал, что будет с ценами до конца года

За последний месяц существенно прибавили в цене свинина и говядина, и это еще не предел, говорит эксперт

Курятина пока стабильно держится в цене, но все остальные виды мяса только растут. Так, например, цена на свинину повысилась на 10 процентов, а на говядину на все 16 процентов.

Директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит: курятины сейчас избыток, поэтому ее стоимость не поднимают. Чего не скажешь о другом мясе.

"Необходимо рассчитывать, что у нас и свинина, и говядина – они импортируются. То есть мы собственной имеем немного меньше половины. Впрочем, июль был самым стабильным месяцем по ценам на мясо. Дальше – только подорожание. До конца года в любом случае свинина "даст" еще процентов пять, а говядина процентов семь (к подорожанию – ред.)", – отметил Алексей Дорошенко.

Напомним, как свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли, с начала 2018 года наиболее ощутимым стало подорожание говядины. Теперь килограмм этого вида мяса стоит в среднем 130 гривен, что на 16,4% больше, чем было в начале года. Стоимость свинины для украинцев поднялась на 10%. На рынке за килограмм этого мяса просят около 110 гривен.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики, рост цен за первое полугодие составил более 4%. Но, если в 2017 году цены на некоторые товары выросли даже больше, чем на 20%, в 2018 году таких резких скачков по продуктам питания не было. Цены продолжают постепенно повышаться, но не достигают критических отметок.

Более подробно о том, как менялись цены на продукты и чего ожидать к осени, читайте в материале сайта "Сегодня": Цены на продукты приостановили рост: чего украинцам ждать к осени.