На 100 дней раньше: Украина побила новый рекорд по запасам газа на зиму

В хранилищах уже накопили столько же газа, сколько к началу прошлого отопительного сезона

К 27 июля 2020 года подземные хранилища газа в Украине, которая уже готовится к отопительному сезону, содержали 21,8 млрд куб. м газа. Об этом сайту "Сегодня" сообщила пресс-служба госкомпании "Оператор ГТС Украины".

"Именно таким был активный объем газа в подземных хранилищах прошлого года на конец сезона закачки в ноябре. В этом году этот уровень достигнут на 100 дней раньше. По состоянию на 1 августа 2019 года в подземных хранилищах сохранялось 15,9 млрд куб. м голубого топлива. В этом году показатели закачки газа являются рекордными для отечественных ПХГ", – подсчитали в компании.

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"Оператор ГТС" ожидает, что к началу сезона отбора украинские подземные газохранилища будут наполнены примерно на 25,5-26,5 млрд куб. м. Это будет означать, что объем газа в ПХГ к началу отопительного сезона будет на 20% больше, чем в прошлом году.

"При таких результатах этот сезон закачки станет самым продуктивным за всю историю украинских газохранилищ", – считают в "Операторе ГТС".

Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ Украина начала 11 марта. Как уточнял ранее генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, для прохождения следующего отопительного сезона Украине было бы достаточно около 18 млрд кубометров газа в ПХГ.

К слову, в США рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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