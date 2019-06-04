На 99% готово: в МИД прокомментировали соглашение о свободной торговле с Турцией

По словам Боднара, остались детали, которые "влияют на цифры"

Фото: facebook.com/UkraineMFA.

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией готово на 99%, но переговоры еще будут продолжаться "некоторое время", так как нельзя идти на уступки, которые могут навредить национальному бизнесу.

Об этом 3 июня заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью "Украинскому радио".

"На 99% соглашение готово. Остались те детали, которые и влияют на цифры", – сказал он.

По его словам, украинская сторона исходит исключительно из национальных интересов и переговоров, которые ведут эксперты.

"Они будут еще продолжаться, наверное, некоторое время, поскольку несогласованной остается тематика, связанная, прежде всего, с тарифами на сельскохозяйственную продукцию и определенной частью сферы услуг. Конечно, в данном случае мы не можем пойти на какие-то уступки, которые могли бы навредить национальному бизнесу", – сказал Боднар.

Замглавы МИД добавил, что не стоит ждать быстрых политических решений, так как соглашение от ЗСТ должно соответствовать интересам Украины и быть приемлемым для турецкой стороны.

Напомним, Украина рассчитывала завершить процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией до конца 2016 года. Однако данный вопрос был заморожен в 2013 году и возобновлен в начале 2016-го. В ноябре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что Киев и Анкара договорились подписать соглашение о ЗСТ между странами до конца 2018 года. Но этого и не произошло.

Впрочем, как отмечал в комментарии сайту "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, к зоне свободной торговли с Турцией надо относиться осторожно.

В январе 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман призвал завершить переговоры о ЗСТ с Турцией. По его словам, политическая договоренность есть, осталось технически доработать этот вопрос.

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