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На аукционе в Украине продают пассажирский самолет

Сегодня, 15:54

ЯК-40 может пригодиться местной авиакомпании, считают в OpenMarket

Выставленный на торги ЯК-40. Фото: setam.gov.ua

Выставленный на торги ЯК-40. Фото: setam.gov.ua

Недавно в Украине продали с аукциона более 100 вертолетных двигателей, а теперь на OpenMarket (ГП "СЕТАМ") продается пассажирский самолет ЯК-40.

Стартовая цена самолета 1976 года выпуска составляет 4,5 млн гривен. Аукцион назначен на 12 сентября.

Последний раз самолет использовался приблизительно в 2013 году. Сейчас воздушное судно находится в аэропорту "Киев" (Жуляны).

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"Самолет может стать хорошим приобретением для местной авиакомпании или для авиаремонтного предприятием", – отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев. 

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Фото PAP

Как сообщалось, в 2017 году не удалось продать другой конфсикованный ЯК-40, и он бесплатно достался летной академии. Самолет используется в качестве тренажера для курсантов.

Напомним, количество имущества, проданного на OpenMarket достигло 10 млрд гривен. Средства направлены в государственный бюджет. 

Ранее сайт "Сегодня" побывал на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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самолет аукционы СЕТАМ воздушное судно OpenMarket Вишнев Як-40

Источник: Сегодня

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