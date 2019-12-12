На Банковой объяснили, зачем Зеленский подписал закон о ликвидации госмонополии на производство спирта

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Офисе президента Украины объяснили необходимость подписания закона об разгосударствлении спиртовой отрасли и назвали суммы, которые государство недополучает от деятельности теневого бизнеса спирта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Речь идет о законе "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива", который президент Владимир Зеленский подписал в среду, 11 декабря.

"Документ отменяет государственную монополию на производство спирта в Украине с 2020 года и обеспечит детенизацию спиртовой отрасли, поскольку бюджет ежегодно недополучает 8 млрд грн из-за теневого рынка спирта", - говорится в сообщении.

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В целом, как объяснили в ОП, закон обеспечит становления в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликеро-водочных изделий.

В частности, теперь предприниматели могут после получения необходимой лицензии производить спирт этиловый (в том числе как лекарственное средство), спирт этиловый ректифицированный виноградный, спирт этиловый ректифицированный плодовый, зерновой дистиллят и биоэтанол.

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Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования и вводится в действие с 1 июля 2020 года.

Напомним, 23 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" (№ 2300).

По данным Офиса президента, за последние 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.

В Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта", руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.

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