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На чем украинцы экономят больше всего: появились результаты опроса

Сегодня, 17:46

В январе 2019 года украинцы больше экономили, чем в марте 2014-го

Фото: пресс-центр НБУ
На чем украинцы экономят больше всего: появились результаты опроса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6ae/966/5c76ae966dd8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6ae/966/5c76ae966dd8c.jpg Экономика В январе 2019 года украинцы больше экономили, чем в марте 2014-го

По итогам января 2019 года, 92% граждан Украины экономили на своих расходах. Об этом говорится в результатах опроса компании Research & Branding Group, обнародованных сегодня, 27 февраля.

Опрашиваемым задавали вопрос: "В нынешних условиях вы уже стали экономить или нет? И если стали, то на чем именно?"

Аналитики показали изменения, которые произошли в этих ответах с марта 2014 года по январь 2019-го.

По состоянию на январь 2019 года украинцы стали экономнее по всем статьям расходов:

  • одежда и обувь – 51% (в 2014 – 38%);
  • отдых и отпуск – 46% (в 2014 – 25%);
  • продукты питания – 41% (в 2014 – 37%);
  • коммунальные расходы – 37% (в 2014 – 15%);
  • досуг и развлечения – 36% (в 2014 – 23%);
  • лечение и медикаменты – 33% (в 2014 – 20%);
  • крупная бытовая техника – 32% (в 2014 – 17%);
  • мелкая бытовая техника – 29% (в 2014 – 14%);
  • большие покупки – 24% (в 2014 – 14%);
  • расходы на транспорт – 18% (в 2014 – 10%);
  • предметы роскоши – 18% (в 2014 – 12%);
  • связь – 17% (в 2014 – 10%);
  • образование – 12% (в 2014 – 7%).

Инфографика: Research & Branding Group

В результатах опроса напоминается, что в марте-2014 уровень достатка большинства семей был выше, чем сегодня, но даже тогда большинство украинцев (70%) экономили свои расходы хотя бы по одной статье своего семейного бюджета.

К марту 2015 года доля украинцев, которые стали экономить, выросла с 70% до 91%.

"С марта 2015 года и по настоящее время значение рассматриваемых показателей существенно не менялось. При этом наблюдались небольшие колебания удельного веса тех, кто стал экономить, которые выражались в росте их доли до 94% по состоянию на февраль 2016 и 2017 годов, сокращении ее до 90% в марте 2018 года, и снова в росте до 92% к январю нынешнего года", – сказано в сообщении.

Напомним, в феврале 2019 года президент Петр Порошенко заявил, что у Украины два главных врага – Россия и бедность. Он отметил необходимость превращения Украины в "великую страну свободных, богатых и счастливых людей".

В свою очередь Кабинет министров Украины утвердил план по реализации стратегии преодоления бедности на 2019 год. В планах чиновников — запустить госреестр вакансий, субсидировать появление рабочих мест на предприятиях и трудоустроить сельское население. Подробнее читайте в статье "Сегодня": По нищете ударят госпомощью и реестром вакансий: Кабмин утвердил стратегию преодоления бедности на 2019 год.

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Тег расходы, экономия, исследование, бедность

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