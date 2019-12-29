На что мы разменяли энергонезависимость: Плачков объяснил на примере Литвы

Литва обезопасилась от российской энергоэкспансии. Соответствующее решение принял сейм в Вильнюсе. Украина же – над энергетической пропастью. Импортные киловатты из России точат изнутри нашу энергосистему и если этого не прекратить, вспыхнет кризис, говорят эксперты. На что же мы разменяли свою энергонезависимость?.

"Как вы могли это допустит, о чем вы думали?", -эксминистр топлива и энергетики Иван Плачков рассказывает, как отреагировали литовские коллеги решения украинского парламента разрешить импорт российской электроэнергии.

"У вас один из самых мощных энергокомплексов в Европе!"

Между тем литовский сейм законодательно обезопасил от наступления киловатт "из-за поребрика". Официальный повод – строительство белорусской АЭС за российские деньги на границе с Литвой, которая не соответствует сфере безопасности и экологическим требованиям. Об этом – заявления парламентариев в литовских СМИ:

"Были щели, но эти поправки закроют их. Действительно, теперь у нас будет законодательная база, заблокирует наш рынок от электроэнергии, поступающей из опасных атомных электростанций".

И что самое главное, таким решением литовцы заложили еще один кирпич до основания своей экономической и энергетической безопасности. Потому балтийцы хорошо знают, что гешефт с Россией до добра не доводит, а вот новый украинский парламент этого не понял, уверен Иван Плачков, министр топлива и энергетики Украины 2005-2006 годов.

"Экспансия российская, мы же ее знаем: Россия будет даже готова поставлять бесплатно электроэнергию только для того чтоб войти в этот рынок, а потом уже через какое то время увеличить объем этих поставок. И через какое-то время начинать ставить условия", – говорит он.

Отказ литовцев покупать российские киловатты означает, что их попытаются теперь сбывать украинцам. Надо же оправдать строительство новой АЭС в Беларуси. И наши парламентарии не слишком сопротивлялись.

"Литовцы и литовские депутаты, очевидно действительны слуги своего народа, преследуют национальные интересы своего народа, а не Беларуси или России", – говорит Александр Трохимец, эксперт энергорынка.

Частично, для отвода глаз Верховная Рада таки запретила импорт электроэнергии. И только по двусторонним договорам. Кремль мгновенно потребовал аннулировать этот, частичный, запрет. Заявление сделал российский министр энергетики.

"Этот рынок – наиболее индикативный с точки зрения установления цены. И уже в больших объемах демпинговать довольно сложно. Потому было заявление господина Новака, что, мол, откройте нам тот сегмент, где мы сможем делать все, что нам угодно, а вы этого не увидите", – отмечает эксперт.

Чтобы запретить импорт из России полностью, комитет по вопросам интеграции с Евросоюзом обратился в Еврокомиссию. Ожидается, что там признают закон противоречащим европейскому выбору Украины, и это станет основанием его отмены.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии". Таким образом, власти хотят обеспечить контроль над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке и урегулировать работу теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии , которыми запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября начался импорт электроэнергии из России, который в ноябре вырос втрое по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасль страны-агрессора вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама