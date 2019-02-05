На что не хватит денег в бюджете Украины на 2019 год: под угрозой ремонт и кредитование

Более 10% доходов главной сметы под вопросом выполнения. Эксперты: свернут инвестпрограммы

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

На что не хватит денег в бюджете Украины на 2019 год: под угрозой ремонт и кредитование Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/31a/772/5c531a7723d80.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/31a/772/5c531a7723d80.png 2019-02-05T07:24:00+02:00 Экономика Более 10% доходов главной сметы под вопросом выполнения. Эксперты: свернут инвестпрограммы

Доходы специального фонда госбюджета на этот год могут быть перераспределены и пойдут на дополнительное увеличение соцвыплат, а не на запланированные инвестиционные программы, предполагают эксперты "Сегодня". Это хорошо для тех, кто получает зарплаты, пенсии и различные выплаты от государства, но плохо для инфраструктуры и других госпрограмм, например, таких как строительство и ремонт, а также финансирование строительства домов для военных, обеспечение их новым обмундированием и т. д. "Сегодня" выяснила, какие статьи спецфонда могут оказаться урезанными.

Спецмиллиарды

Как видно из закона "О госбюджете на 2019 год", в спецфонд казны в этот раз заложено 106,36 млрд грн — это более 10% от общей суммы расходов бюджета. В этом году спецфонд стал на 10% больше, чем в 2018 году. При этом доходы нового спецфонда планируются на 8,74 млрд грн меньше, чем расходы. Напомним: расходы спецфонда, в отличие от большинства статей основного фонда, прежде всего социальных — финансирование зарплат бюджетников, расходы на медицину, образование, силовые структуры — являются незащищенными, а значит могут быть профинансированы, а могут и не быть.

Например, программы спецфонда финансируются за счет помощи и грантов ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, доходов от админуслуг за выдачу документов, НДС от ввоза в Украину различных товаров, таможенного оформления ввозимых автомобилей, 50% доходов от продажи излишнего вооружения и имущества ВСУ, 10% доходов от суммы перевыполнения общего объема всех таможенных платежей и других доходов, объем и сроки поступления которых невозможно точно запланировать. А значит есть риск, что собранного не хватит на запланированные расходы. Так, по последним данным Минфина, доходы по спецфонду за 2018 год были недовыполнены на 4 млрд грн.

Кому больше всех

На этот год из более чем 106 млрд грн больше всего — 32,8 млрд грн — в спецфонде заложено Госагентству автодорог, в том числе расходы развития, то есть на строительство и ремонт дорог — почти 70% этих денег, или 24,3 млрд грн. Далее идет Минобразования — 13,39 млрд, в том числе 11 млрд на оплату комуслуг и доплаты учителям и ученым. МВД должно получить из спецфонда 10,75 млрд грн, из которых более 4 млрд пойдут на создание системы авиабезопасности и гражданской защиты.

Жизнь взаймы: на что не хватит

Экономисты говорят, что доходы спецфонда регулярно оказываются ниже запланированных и перераспределяются в пользу более неотложных статей госбюджета.

"В этом году надо ожидать минимального финансирования инвестпрограмм, прежде всего строительства новых объектов инфраструктуры и ремонта существующих, строительства жилья по соцпрограммам, например льготное кредитование, — говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Цифра в госбюджете ничего не означает. Деньги могут прийти на счет, но их временно перебросят на другие статьи расходов".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко также ожидает заморозки расходов на ремонты в школах, больницах, закупка оборудования для исследований.

"Профинансируют оплату "коммуналки" и надбавки сотрудникам, так как год выборный", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что дефицит бюджета Украины в 2018 году составил более 2 млрд долларов. По данным Госказначейства, доходы госбюджета в 2018 году составили 928,1 млрд гривен (33 млрд долларов) при утвержденных законом о госбюджете 918 млрд гривен. Расходы составили 985,8 млрд гривен (35 млрд долларов).

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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