На что тратит деньги министр финансов – интервью с Сергеем Марченко

Сегодня мы публикуем вторую часть интервью с министром финансов Сергеем Марченко. В первой части интервью с главой Минфина мы говорили в основном о финансах и экономике. Вторая получилась более личной.

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- Вы сказали, что во время коронакризиса Вы рассчитываете в основном на внутреннего инвестора. Скажите, а планируется ли сделать ОВГЗ более доступными для людей со средним достатком, как это обещали уже давно?

- Да, рассчитываем в первую очередь на внутреннего инвестора. У нас недооценен потенциал внутреннего рынка и внутренних инвестиций. Это кумулятивно увеличит наши возможности для привлечения инвестиций, в том числе внешних. У нас достаточно внутренних ресурсов, которые нужно максимально эффективно использовать. Спрос есть со стороны государственных и частных банков. Нам удалось буквально за месяц снизить доходность с 12 до 7,5-8%. И спрос остается. Причем достаточный, чтобы финансировать бюджет.

Что касается физических лиц, то у них и сейчас есть возможность покупать ОВГЗ. Через частные банки. Уже сейчас у пользователей мобильного приложения ПриватБанка есть возможность купить ОВГЗ в один клик. Другие банки тоже разрабатывают подобные приложения. Мы работаем над тем, чтобы эти инструменты стали доступнее, но есть определенные нюансы. Ключевой вопрос, я считаю, – это привычки. Наши граждане хранят деньги в иностранной валюте, реже – в отечественной, еще реже – на депозитах. До сих пор у многих людей существуют "фантомные боли", связанные с облигациями Сбербанка СССР. Еще с тех времен люди с настороженностью относятся к такого рода инструментам. Ведь облигации, как правило, долгосрочные. И здесь важен вопрос доверия.

Безусловно, это вопрос времени. Люди увидят определенный смысл и интерес в таком инвестировании. Думаю, в будущем мы сможем активно привлекать деньги граждан в гособлигации. Это будет выгодно и гражданам, и государству.

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- Все говорят о будущем, а пока эксперты считают, что доходность ОВГЗ, с учетом обслуживания, можно ощутить от 30-50 тысяч грн. Настолько "лишних" денег у среднего украинца нет...

- Учитывая уровень доходов граждан, безусловно, этот инструмент доступен для очень узкого круга инвесторов. Но мы же хотим расти как страна, хотим, чтобы доходы граждан росли. Поэтому должны мыслить стратегически. Сегодня кризис, но в будущем мы будем развиваться нормальными темпами, и граждане смогут рассматривать для себя этот инструмент. Тем более, украинские банки уже запускают онлайн решения, которые упрощают инвестирование для физических лиц.

- А у Вас лично был опыт покупки ОВГЗ?

- Я не покупал. У меня не было такого интереса и не было возможности инвестировать настолько значительную сумму. Большую часть своего месячного дохода я использую для удовлетворения потребностей моей семьи. Да, у нас есть определенные сбережения, но они не настолько масштабны, чтобы покупать ОВГЗ.

- Видите в этом определенные риски?

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- Нет, риск здесь минимальный, поскольку это – государственные ценные бумаги. Здесь больше вопрос наличия свободных средств. Но я общаюсь со многими украинцами, которые покупали ОВГЗ. Они считают этот инструмент интересным для инвестирования.

- Если уж мы заговорили о финансах министра финансов, хочу задать еще один вопрос. Судя по Вашей декларации, у Вас и на депозитах денег нет. Не доверяете банкам? Хотя бы государственным.

- У меня есть счета в нескольких государственных банках. Их сервисами пользуюсь практически ежедневно. Насчет депозитов отвечу так же, как и по ОВГЗ. Уровень моих семейных расходов не позволяет откладывать значительные сбережения. Я зарабатываю достаточно, чтобы достойно содержать свою семью. Но у меня есть приоритетные задачи, о которых нужно заботиться именно сегодня. Их невозможно отложить на завтра. И все они требуют расходов. Обучение детей – для меня безусловный приоритет, за который готов дополнительно платить. Я активно занимаюсь спортом, и часть денег трачу на эту потребность. Эти и другие статьи расходов, мне кажется, снимают вопрос о депозитах в моей семье.

Знаете, я согласился стать министром в разгар карантина. Понимал риски для семьи. Ведь уже не мог соблюдать режим самоизоляции. Но благодарен своей жене и детям за понимание и поддержку. Также я ощутил надежность и силу моей команды Минфина. Вспоминаю ощущение, когда заходил в практически пустое здание министерства, поднимался в кабинет на четвертый этаж, но при этом понимал, что команда работает. Дистанционно, но надежно. Именно за эту надежность я ценю и уважаю весь коллектив Минфина.

- А каким спортом Вы занимаетесь?

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- Триатлоном. Сейчас, правда, времени не всегда хватает. Раньше чаще занимался. Принимал участие в соревнованиях. Люблю спорт. Он придает силы, уверенность и стабильность.

- Расскажите, пожалуйста, о проекте стратегии Минфина "Самодостаточность". Там, в частности, есть пункт о том, что Вы рассчитываете на успешное завершение нынешней программы сотрудничества с МВФ. Но в истории Украины такого никогда не было. Реально ли сейчас выполнить условия программы полностью? И какие пункты Вы считаете наиболее сложными для выполнения?

- Действительно, мы создали Стратегию Минфина, рассчитанную до 2023 года. Она базируется на программе деятельности КМУ. Сейчас обсуждаем и дорабатываем ее с экспертами. Этот документ дает моей команде и стране понимание поставленных целей, задач и ключевых таймлайнов.

- Почему именно до 2023-го?

- Горизонт в три года – достаточный для среднесрочного планирования. Он позволяет ставить и достигать амбициозных целей. Мы их для себя определили. Это рост доходов граждан, детенизация и усиление экономической активности. Это – наша дорожная карта, в которую каждый может предложить инициативы или уточнения.

По поводу МВФ. Действительно, мы ставим целью нулевой показатель заимствований в бюджете-2022. Сегодня мы в состоянии кризиса. Поэтому вели переговоры с МВФ и получили этот кредит. Эти деньги мы получаем напрямую в бюджет.

Но в будущем хотим отойти от прямого заимствования в бюджет со стороны любых международных институций. Вырасти в этих взаимоотношениях настолько, чтобы свободно заимствовать на рынках капитала. На приемлемых для нас условиях. Фактически ставим задачу стать самодостаточным государством. Это важно для Украины.

Что касается условий МВФ. Они достаточно простые и отвечают нашим национальным интересам. К примеру, сократить долю неработающих кредитов в госбанках. Это же не МВФ нужно, а нам, в первую очередь.

- Это понятно. Но удастся ли это выполнить? Такое требование ставилось и раньше, но оно не выполнялось.

- Сегодня есть все возможности, чтобы разблокировать эти процессы для госбанков. Дальше по пунктам. Пересмотр тарифов на отопление. Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотренная в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить.

- Но сейчас летняя цена, зимой она может быть совсем другой.

- Пересмотр тарифов на отопление будет раз в год перед отопительным сезоном, и на весь отопительный сезон. При этом предусмотрена возможность корректировки тарифов на отопление в связи с изменением, в частности, тарифов на топливно-энергетические ресурсы.

- Наверное, это не совсем Ваш вопрос, но Ваша подпись стоит под Меморандумом с МВФ. Поэтому, как Вы прокомментируете пункт об ужесточении наказаний за долги по коммунальным услугам? Такие пункты действительно пугают людей. "Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взимания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", говорится в Меморандуме.

- Этот пункт не является структурным маяком. Но нам всем важно понимать, что плата за коммунальные услуги – обязанность каждого гражданина. В связи с пандемией государство предоставило официальную возможность избежать пени и штрафов за неуплату. И, вы знаете, процент оплаты резко снизился.

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Я призываю граждан к ответственности. За полученные услуги нужно платить вовремя. Это – общепринятая практика. Между обществом и государством должно быть понимание. Тогда не будет возникать ситуаций, что граждане не заплатили за услуги, дальше не рассчитались поставщики, соответственно, не получили средства производители энергии. В результате по всей цепочке создана задолженность. В конце концов ситуацию решает государство. Причем за счет граждан, поскольку они платят налоги. Поэтому повторюсь, что не платить за услуги ЖКХ – ненормально. И в данном случае МВФ не при чем.

Блиц

- Как это – быть самым молодым министром финансов в истории независимой Украины?

- Прекрасно (улыбается). Но корректнее будет сказать – одним из самых молодых. Мне говорили коллеги, кажется, Юрий Колобов тоже возглавил Минфин где-то в 38-39 лет. В любом случае я чувствую себя абсолютно комфортно и на своем месте.

/ Фото: Сегодня

- Ваше самое большое достижение?

- Из личных – безусловно, это моя семья, жена и дети. Это моя поддержка и опора, которая придает сил, энергию и мотивацию двигаться вперед. Профессиональные достижения, считаю, еще впереди.

- На чем передвигаетесь по городу?

- На служебном электрокаре Hyundai Ioniq.

- Последняя прочитанная книга, которая произвела впечатление?

- Предпочитаю аудиокниги – это мне удобнее. Любимый жанр – биографии и исторические книги. Из последнего – это "Воспоминания" Сергея Витте. И еще книга Уолтера Айзексона "Benjamin Franklin: An American Life" – о человеке, который, по сути, сформировал архетип американцев.

- Любимый фильм?

- Трудно сказать, какой любимый ... Понравился "Интерстеллар", "Inception", из последних – смотрели с женой "The Morning Show".

- С чего начинается утро министра финансов?

- С утренней тренировки в 6 утра. Это может быть пробежка, плавание в бассейне, езда на велосипеде или просто элементарная зарядка. Физическая активность утром давно стала привычкой.

- Ваше хобби?

- Триатлон. Участвовал в трех стартах Ironman 70.3, или, как еще называют, "Half Ironman" – это 1,9 км плавания, 90 км велогонка и 21 км бег. На двух – в Турции и Финляндии – успешно финишировал. В Португалии же во время велогонки вылетел с трассы, травмировался и не смог завершить дистанцию.

- Путешествие, которое оставило больше всего впечатлений?

- Наверное, это и была поездка с семьей в Португалию в сентябре 2019-го, где я третий раз попробовал себя в триатлонной серии Ironman 70.3. Эмоции были особенные. В очередной раз убедился, что это мое и мне это нужно. На этом старте я не финишировал из-за травмы, но зато многое переосмыслил в жизни.

- Как проводите время с семьей?

- Это мой источник восстановления. По возможности стараемся уехать за город. Посещаем родителей. Бывает, проводим время и не очень активно. Просто дома – вместе читаем, готовим, смотрим фильмы.

- У вас интересные часы на руке. Сразу бросается в глаза яркий ремешок...

- Это спортивные часы для триатлона Garmin 935.

/ Фото: Сегодня

- Сколько времени тратите на социальные сети?

- Минимум. Я не слишком активный пользователь Facebook, Instagram или Twitter. Мои личные странички не пестрят постами. Живое общение всегда мне было ближе, чем онлайн.

Однако в статусе министра стал более публичным. Еще и карантин внес свои коррективы. Сегодня сложно рассчитывать на успех, не понимая важности современных форм коммуникации. Общество имеет право быть максимально информированным о деятельности власти. Нужно отвечать этому запросу.

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