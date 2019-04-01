На что украинцы тратят заработанное: вместо отдыха и образования доход просто проедается

Более 50% уходит на еду и комуслуги, а 7,5% — на вредные привычки

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На что украинцы тратят заработанное: вместо отдыха и образования доход просто проедается Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cab/720/5c9cab7205990.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cab/720/5c9cab7205990.jpg 2019-04-01T07:00:00+03:00 Экономика Более 50% уходит на еду и комуслуги, а 7,5% — на вредные привычки

Украинцы в 2018 году впервые потратили на потребление 2,4 трлн грн! Таковы подсчеты Госслужбы статистики. Причем рост расходов, по сравнению с 2017 годом (1,978 трлн грн), оказался значительным — сразу на 23%, что чуть ниже, чем рост средних номинальных зарплат, которые увеличились за 2018 год на 24,8%. Для сравнения доходы бюджета страны на 2018-й — 913 млрд грн.

То есть, по статистике, почти все дополнительно заработанное народ проедает, а откладывает впрок всего 1,8%. А вот структура трат остается практически неизменной начиная с 2010 года: больше всего мы по-прежнему расходуем на еду и меньше всего — на образование.

На что тратим

Если поделить все траты домохозяйств на количество населения, получится около 4800 грн/месяц на человека, от младенцев до стариков. Самая большая статья расходов среднего домохозяйства — питание. В 2018 году на него ушло 40% доходов, или 1900 грн/месяц на человека. На втором месте — оплата "коммуналки", 12,7% доходов (600 грн), но это с учетом субсидий примерно у каждого четвертого домохозяйства. На третьем месте — расходы на транспорт — 11% (530 грн). По 7,5% народ тратит на вредные привычки (считаем, что это 50% населения без учета несовершеннолетних), получается 700 грн/месяц, а также на отдых: посещение кино, театров музеев, ресторанов, ночевку в отелях — это в среднем по 350 грн/месяц. По 5% расходуем на одежду-обувь и лекарства, или 240 грн/месяц на каждого. А вот на оплату образования уходит 1% доходов — символические 48 грн/месяц, хотя, по оценкам экспертов, их надо увеличить впятеро, так как учится у нас не более 20% населения — школьники, студенты.

Что изменилось

В процентах изменения в структуре расходов за год они небольшие: например, в 2017 году украинцы потратили на продукты 41% доходов, "коммуналку" — 10,8%, проезд — 10,9%, "вредные привычки" — 7,4%. Ненамного отличаются траты и за более длительный период: так, в 2010 году на еду уходило 38,2% расходов, комуслуги — 15% (правда, тогда не было субсидий), проезд — 9,9%, алкоголь и табак — 6,7%. А вот в деньгах и доходы, и расходы выросли с 2010 года намного. Если в 2010 г. потребительские траты всех домохозяйств составили 0,68 трлн грн, спустя 8 лет, в 2017 г., — 1,977 трлн грн, или в 2,6 раза больше, а в 2018 г. — 2,431 трлн грн, или в 3,6 раза больше. Очевидно, что цены с 2010 года тоже выросли, но, по данным Госстатистики, в 2018-м все подорожало, по сравнению с 2010 годом, только в 2,6 раза. То есть объективно средний украинец стал богаче. Но по видам товаров и услуг не все так однозначно. Если продукты стали стоить в 2,3 раза больше, "коммуналка" подорожала с 2010-го в 5,5 раза, транспорт — в 3,2 раза, алкоголь и табак — в 3,5 раза. Меньше всего выросли за 9 лет цены на одежду и обувь — в 1,6 раза и на связь — в 1,5 раза.

Мнение экспертов: нужны еврозарплаты

Эксперты говорят, что структура расходов, где самые большие траты приходятся на питание, характерна для стран с невысоким уровнем доходов.

"В абсолютных ценах европейцы расходуют на продукты больше, чем украинцы, — отметил экономист Иван Никитченко. — В ЕС потребляют больше на душу населения мяса, рыбы и других дорогих продуктов. Например, украинец из своих $400 доходов потратил на еду $150 (это 38%), остальные — на прочие нужды. Поляк из своих $1000 отдал $200 за еду (это 20%), остальные ушли на прочие расходы. Такая структура расходов останется неизменной, пока у нас не будет европейских зарплат".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко добавил, что зарплаты могут повышаться экономически обоснованно всем работникам только при росте ВВП на 5—6% в год и более, пока у нас рост ВВП вдвое меньше.

"У нас зато более дешевые бытовые услуги (парикмахерские, такси, общепит), чем в Европе. Но с ростом зарплат цены на сервис приблизятся к европейским", — уточнил он.

Напомним, недавно "Сегодня" сравнили сколько тратят в Бельгии и в Украине. В Киеве что-то оказалось в разы дешевле, а что-то наоборот – дороже, чем в Брюсселе.

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.