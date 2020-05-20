На что жаловался бизнес во время карантина и за два месяца до него: названа статистика

Представители бизнеса часто обращались в 2020 году в Совет бизнес-омбудсмена с жалобами, которые касались непосредственно влияния карантина на их деловые интересы,рассказали в пресс-службе.

В частности, бизнес отправил 462 обращения о нарушениях со стороны госорганов (больше всего жалоб поступало на действия налоговиков), что на 12% больше по сравнению четвертым кварталом предыдущего года.

Предприниматели обращались, в том числе и с проблемами, которые касались непосредственно влияния карантина на бизнес:

запрет реэкспорта медицинской продукции;

необоснованные распоряжения о закрытии магазинов;

безосновательный запрет проведения обучения онлайн;

отказ в регистрации налогоплательщика.

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При этом в январе-марте 2020 года Совет закрыл 295 дел, что на 18% больше по сравнению с предыдущим кварталом, и помог бизнесу вернуть и сэкономить 231 млн грн.

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Около 84% всех обращений предпринимателей касались налоговых вопросов (58%), действий правоохранительных органов (11%), местных властей (7%), государственных регуляторов (4%) и таможни (4%).

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Однако в Совете акцентировали и достижения, которые удалось за этот период получить:

принятие в первом чтении закона о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом;

внедрение механизма предоставления информации предприятиям, которые попали в список рисковых налогоплательщиков о том, как выйти из списка;

подготовка проекта нормативно-правового акта об утверждении технического регламента стройматериалов в полном соответствии с Регламентом Комиссии ЕС;

отмена обязанности информировать налоговый орган о назначении нового руководителя;

пересмотр размера штрафов с учетом тяжести и степени вины работодателя;

согласование технического регламента оценки соответствия и приемлемости промышленных товаров с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что карантин в Украине существенно повлиял на работу малого бизнеса. Как подсчитала пресс-служба портала "Дія", только за последние полтора месяца (с 2 апреля по 16 мая) в стране с помощью этого портала прекратили деятельность 9,5 тыс. ФЛП.

Также мы сообщали о том, что Верховная Рада продлила действие налоговых льгот, которые были введены ранее, чтобы поддержать бизнес во время карантина.

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