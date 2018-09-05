На Добропольской ЦОФ стартовал третий проект по энергоэффективному освещению

156 энергоэффективных LED-светильников будут установлены на ДТЭК Добропольской ЦОФ, которая за год сэкономила на электроосвещении 2 млн грн. Это позволит предприятию экономить 85% или 400 тыс. кВт∙ч электроэнергии в год и повысить уровень освещенности.

Проект выполняет ДТЭК ЭСКО на условиях договора энергосервиса. Это уже третий энергосервисный проект по модернизации электроосвещения на данной ЦОФ.

Новое осветительное оборудование будет установлено на пяти конвейерных галереях и в четырех бункерных помещениях.

"Наше предприятие уже два года является лидером рейтинге углеобогатительных предприятий ДТЭК благодаря новаторскому подходу и созданию безопасных условий труда для сотрудников. Модернизация систем освещения позволяет не только экономить расходы на электроэнергию, но главное – улучшать условия труда для персонала и повышать промышленную безопасность на предприятии за счет лучшего уровня и качества освещенности рабочих мест. Важно, что при модернизации используются пожаробезопасные и пылевлагозащищенные светильники", – рассказала директор ДТЭК Добропольской ЦОФ Надежда Судак.

"В ходе первых двух энергосервисных проектов у нас установлены 470 LED-светильников и заменены 9,5 км кабельных сетей в главном корпусе предприятия и участке конвейерных галерей. Это уже позволило сэкономить нашему предприятию порядка 1,5 млн. кВт∙ч и 2,7 млн грн. расходов на электроэнергию. Новая очередь проекта по установке 156 LED-светильников добавит к этой цифре еще 400 тыс. кВт∙ч или 670 тыс. грн экономии в год", – сообщил главный энергетик ДТЭК Добропольская ЦОФ Александр Ярмоленко.

"Проекты на Добропольской ЦОФ показательны тем, что на электроосвещение на предприятии используется круглосуточно. Поэтому тут удается достичь экономии в 80-90% электроэнергии. На угольном предприятии важна и надежность осветительного оборудования. LED-светильники работают бесперебойно и их можно не менять несколько лет. Это позволяет не отвлекать ресурсы на их постоянную замену. Благодаря механизму энергосервиса, Добропольская ЦОФ не отвлекает собственные средства на реализацию таких проектов. Все финансирует и пополняет "под ключ" наша компания, гарантируя надежную работу светильников и достижение экономии", – сказал директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

Напомним, также ДТЭК ЭСКО инвестирует 30 млн грн в энергоэффективные проекты на ММК им. Ильича.