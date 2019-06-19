Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

На Энергобирже заверяют, что готовы к работе в новом рынке: тарифы для населения не вырастут

19 июня, 17:04

На аукционах будет установлено ограничение цены электроэнергии

Фото: Pixabay

Украинская энергобиржа (УЭБ) полностью готова к проведению торгов на электронных аукционах для продажи электроэнергии по двусторонним договорам с целью выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии населению.

Об этом заявил глава Биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский в комментарии "Українським новинам".

"Мы оцениваем степень готовности в 100%. На сегодняшний момент обучено 177 участников. Есть и видеоинструкции. Дважды в день проходят тестовые торги, в которых принимают участие госкомпании, такие как "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго" и другие. Также со стороны покупателей в тестовом режиме принимают участие операторы системы передачи, операторы систем распределения и, соответственно, трейдинговые компании. Было два больших очных обучения в Европейской бизнес ассоциации. Мы считаем, что рынок и участники рынка заходят на сегмент торгов для двусторонних договоров с очень высокой подготовленностью", – сообщил Дубовский.

Глава биржевого комитета УЭБ отметил, что на аукционах будет установлено ограничение цены электроэнергии, чтобы пройти период перехода к новой модели рынка без повышения цен.

"На аукционах будет установлен ценовой кэп, то есть ограничение по максимальной цене, которое даст возможность пройти период перехода от одной модели рынка к другой без сколь-нибудь заметного повышения цены электроэнергии", – заявил Дубовский.

Руководитель УЭБ также подчеркнул, что повышения тарифов на электроэнергию для населения не будет, этот вопрос урегулирован постановлением правительства о возложении спецобязательств на госкомпании.

"Постановление о спецобязательствах, в соответствии с которым "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут обеспечивать операторов системы передачи и гарантированного покупателя, решает эту проблему. То есть, для населения повышения цены не будет", – заявил Дубовский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег энергетика, электроэнергия, рынок электроэнергии

Вы сейчас просматриваете новость " На Энергобирже заверяют, что готовы к работе в новом рынке: тарифы для населения не вырастут". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинские новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В Украине ввели новый вид надбавки к зарплате бюджетникам

Тарифы на газ: Что сказал представитель Зеленского в Кабмине

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Разумков: в языковом вопросе нужно использовать метод пряника

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

Что будет с гривной в 2019 году - прогноз

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Сегодня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Сегодня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Сколько потратила первая леди на свой образ для визита в Брюссель

В НКРЭКУ рассказали, что будет с ночным тарифом на свет

Экономический прогноз: Что будет с гривной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь