На фоне скандала с отмыванием российских денег Swedbank потерял 3,7 млрд долларов
Акции финансового учреждения резко упали в цене
Один из крупнейших банков Швеции Swedbank за сутки потерял 35 млрд крон, то есть 3,7 млрд долларов в рыночной капитализации. Об этом сообщает местная телекомпания SVT.
На момент закрытия фондового рынка в среду, 20 февраля, акции Swedbank упали на 13,7%. Вскоре после открытия Стокгольмской фондовой биржи в четверг акции Swedbank упали еще на 9,6%. Это означало, что Swedbank потерял около пятой части стоимости на фондовой бирже.
Напомним, на этой неделе было обнародовано расследование о причастности Swedbank к отмыванию российских денег, которое раскрыл российский аудитор Сергей Магнитский. По данным SVT, в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (5,8 млрд долларов) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.
Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британский Виргинских островах, которые часто называют "офшорным раем".
Напомним, с 1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тысячи клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными.
На фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген. Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны десять человек. При этом сообщалось, что с махинациями в Danske Bank может быть связано убийство бывшего первого зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова.
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