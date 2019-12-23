На госшахтах Украины отключали электроэнергию: что произошло

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Шесть государственных шахт предприятия "Львовуголь" в ночь с 22 на 23 декабря были отключены от электроснабжения. К 10:00 утра подача электричества возобновилась. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

"В ночь с 22 на 23 декабря выключена электроэнергию на всех шести шахтах ГП "Львовуголь". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех шести шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идут затопления", – сообщал Волынец во время отключения.

По его информации, отключение произошло из-за невыполнимых требований со стороны "поставщика последней надежды" районной электросети – заранее заплатить 22 млн грн за электроэнергию за декабрь-2019 – январь-2020.

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"Шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств – перед ними и так накоплены долги есть не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО "Центрэнерго" задолжало горнякам "Львовуголь" 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре", – сообщил Волынец.

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Волынец также заявляет, что профсоюз горняков обращается к президенту и правительству для решения ситуации.

"Со своей стороны НПГУ обращается с телеграммами к президенту, премьер-министру о необходимости принятия срочных мер для реагирования на чрезвычайную, искусственно созданную высшими чиновниками ситуацию", – подчеркнул Волынец.

Напомним, ранее специалисты предупреждали, что начатый из-за законодательных инициатив главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса импорт электроэнергии из России может остановить работу украинских шахт.Отечественные угледобывающие предприятия уже столкнулись с проблемой реализации угля.

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