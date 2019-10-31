На канале "Украина" выйдет сенсационное расследование "По следам формулы Геруса. Частные уроки"

Покупать электроэнергию по двусторонним контрактам из стран, не входящих в Европейское энергетическое сообщество, было запрещено. Однако, говорят эксперты, предложенные поправки к законодательству поставили под угрозу энергетическую независимость многомиллионной страны.

4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

Ряд энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть.

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16 октября комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект Андрея Геруса "О внесении изменения в Закон Украины" О рынке электроэнергии "(№ 2236-2), которым предлагается отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить из Беларуси. По мнению народного депутата Украины, члена этого комитета Михаила Бондаря, законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимости от России.

Напомним, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев напомнил, что Украина взяла на себя обязательства отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси до 2022 года и интегрироваться в энергосистему Евросоюза, что будет невозможным в случае импорта электроэнергии из этих стран.

Смотрите сенсационный специальный репортаж "По следам формулы Геруса. Приватные уроки" в четверг, 31 октября, в 23:20 на канале "Украина".

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