На Кипре открыли новое месторождение газа
Запасы топлива, по предварительным данным, оказались внушительными
Американская компания ExxonMobil, которую наказывали за сотрудничество с РФ в обход санкций, обнаружила месторождение природного газа к юго-западу от Кипра. Об этом сообщает пресс-служба нефтегазового гиганта.
По предварительным данным, запасы газа в обнаруженном месторождении составляют от 142 до 227 млрд кубометров.
Месторождение расположено в десятом блоке на шельфе Кипра, его обнаружили во время бурения скважины Glaucus-1. Первая скважина на десятом блоке, Delphyne-1, не принесла ExxonMobil коммерческих открытий.
ExxonMobil владеет 60%-ной долей на десятом блоке этого шельфа. Остальные 40% принадлежат катарской государственной компании Qatar Petroleum.
Напомним, в 2018 году французская нефтегазовая группа Total SA обнаружила крупное месторождение природного газа в британской части шельфа Северного моря, на участке Glendronach. Предварительные исследования подтвердили хорошее качество природного резервуара, его проницаемость и перспективы добычи. Извлекаемые запасы газа предварительно оцениваются в 1 трлн кубических футов.
Также в мае 2018 года в Украине также открыли новое месторождение газа. Запасы здесь куда скромнее – на этапе геологического изучения запасы газа в месторождении составляют по меньшей мере 300 млн куб. м. По оценкам экспертов, в перспективные ресурсы составят более 1500 млн куб. м.
При этом в правительстве уверены, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера:
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