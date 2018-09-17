На Минкультуры хотят выделить больше денег: проект госбюджета-2019

Финансирование сферы культуры по линии министерства в проекте бюджета увеличено почти на 6% по сравнению с 2018 годом

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает увеличение на 377,9 млн грн, или на 5,9%, расходов на Министерство культуры по сравнению с 2018 годом. Данные параметры госфинансирования закреплены в проекте государственного бюджета Украины на 2019 год, который обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту бюджета, предусматривается выделение на Минкультуры 6 млрд 799 млн грн (2018 год – 6 млрд 421 млн грн).

В частности, на общее руководство и управление в сфере культуры предлагается выделить 87,3 млн грн, на подготовка кадров для сферы культуры и искусства высшими учебными заведениями III и IV уровней аккредитации – 1,2 млрд грн, а на обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, поддержку проектов, производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления – 708 млн грн.

На финансовую поддержку национальных театров проект предусматривает выделение 1,2 млрд грн, на финансовую поддержку национальных художественных коллективов, концертных организаций и их дирекции, национальных и государственных цирковых организаций – 643 млн грн, на обеспечение деятельности национальных музеев, национальных и государственных библиотек и культурно-просветительских центров – 730,2 млн грн, на строительство объектов общегосударственного значения в сфере культуры – 500 млн грн.

На сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках, осуществление мероприятий по охране культурного наследия, паспортизация, инвентаризация и реставрация памятников архитектуры, культуры и мирового наследия ЮНЕСКО предлагается выделить 430 млн грн.

Также предполагается выделить на Государственное агентство Украины по вопросам кино 521,2 млн грн и Украинский институт национальной памяти 105,3 млн грн.

Напомним, рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.

Вырастут в 2019 году и социальные стандарты – минимальная зарплата и пенсии.