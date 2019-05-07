В МВФ отреагировали на обострение торговой войны США и Китая

Лагард напомнила, чего добивается Международный валютный фонд

Кристин Лагард. Фото: AFP

Напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой для всей мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передает AFP.

По ее словам, для МВФ важно, чтобы торговые разногласия были разрешены таким образом, чтобы это устраивало всех.

"Поэтому очевидно, что напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем является угрозой для мировой экономики", – сказала Лагард на конференции G20 во Франции.

Напомним, 6 мая президент США Дональд Трамп решил усилить давление на Китай для заключения торговой сделки и объявил о намерении повысить пошлины на китайские товары. По его словам, пошлины увеличатся в пятницу, 10 мая, с 10 до 25%.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения. Позже Трамп заявлял о том, что переговоры заняли больше времени, чем планировалось.

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