На переговорах в Париже Украина не будет обсуждать газовый вопрос

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На переговорах Нормандской четверки в Париже 9 декабря Украина не будет обсуждать газовый вопрос. Об этом журналистам в кулуарах конференции NATO Engages, которая проходит в рамках юбилейной встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Я не считаю, что эти переговоры (по газу – Авт.) должны быть смешаны (с переговорами по Донбассу – Авт.). То, что четыре лидера собираются за одним столом, не исключено, что они затронут и все другие темы. К сожалению, двусторонние встречи даже с такими лидерами, как Меркель и Макрон, у нас происходят очень редко, что уже говорить про Путина. Мы, к сожалению, должны говорить с Путиным, как бы мы к этому не относились, для решения тех проблем, которые очень важны для выживания нашей страны. Мы не собираемся обговаривать газовый вопрос. Вместе с тем, если лидеры это затронут, это их обязанность и возможность затронуть те вопросы, которые они считают необходимыми. И переговорные команды должны им в этом помочь, просто подготовив их к этому", – ответил Пристайко.

Также министр не исключает проведение двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Мы именно поэтому приезжаем в французскую столицу по приглашению французского президента, чтобы провести встречи в формате четырех стран. Но, не удивляйтесь, если, к примеру, будет проведена встреча трех стран. Также не нужно удивляться, если между собой встретятся кто-то из лидеров, не только Зеленский и Путин. Это может быть Меркель с Путиным, Меркель может встретиться с Зеленским", – считает Вадим Пристайко.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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