На период карантина ДТЭК Энерго переводит ТЭС на изолированный режим работы

В связи с введением карантина ДТЭК Энерго переводит предприятия генерации на специальный график работы. Часть производственного персонала ТЭС, который необходим для обеспечения беспрерывного производства электроэнергии, будет работать в режиме строгой изоляции. Это обеспечит стабильную работу стратегических предприятий страны и позволит минимизировать распространение инфекции.

Для сотрудников будут созданы все необходимые социально-бытовые условия для комфортной работы и отдыха на территории предприятий. Люди будут обеспечены полноценным трехразовым питанием и необходимым медицинским сопровождением за счет средств компании. Команды энергетиков, которые будут находиться на предприятиях, формировались в добровольном порядке.

"Пандемия коронавируса – серьезный вызов для нашей компании и всей страны. Мы понимаем, что ТЭС – это предприятия критической инфраструктуры, которые должны всегда работать. Электроэнергия – это продукт первой необходимости, наравне с водой и хлебом. Поэтому мы изучили успешный опыт Китая по изоляции предприятий в период карантина и приняли решение по такому же принципу изолировать часть персонала и на наших ТЭС. Таким образом мы сможем снизить риски распространения инфекции в регионе и в то же время обеспечить надежность работы энергосистемы Украины", – заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Остальные сотрудники ТЭС будут работать в удаленном режиме, часть сотрудников будет находиться в простое. На шахтах ДТЭК Энерго и машиностроительных заводах Corum (часть компании) персонал также частично переведен на удаленный режим работы. Для сотрудников, которые обеспечивают производственные процессы, компания организовывает визуальный контроль и замер температуры на проходных и на рабочих местах. Также введен усиленный режим уборки и дезинфекции в помещениях и на территории, постоянно дежурят врачи и медицинский персонал. Подрядчики и водители рабочих автобусов будут производить дополнительную дезинфекцию своих транспортных средств.

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Компания регулярно информирует сотрудников о правилах личной гигиены и других мерах предосторожности.

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В ДТЭК Энерго внимательно следят за развитием событий и корректируют работу в соответствии с требованиями властей, рекомендациями Министерства охраны здоровья Украины и Всемирной организации здравоохранения.

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