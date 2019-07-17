На пляже можно заработать 1000 гривен в день

Журналисты "Сегодня" выяснили, сколько платят продавцам, официантам и работникам аттракционов на курорте

Поселок Урзуф – самое популярное место пляжного отдыха в Донецкой области, которое входит в десятку топовых направлений для отпуска в Украине. В сезон здесь ежедневно около 70 тыс. туристов. Чтобы всех обслужить, местные предприниматели начинают искать рабочих заранее.

"Им нужно платить хорошую зарплату, только так мы можем привлечь людей", – говорит местный предприниматель Александр Сницарев.

Большинство сезонных рабочих начинают с пляжных продавцов, рассказывает 11-летний Владимир. Говорит, на возраст работодатели внимания почти не обращают.

"У меня просто был друг, я не знаю, как он устраивался. Он мне и посоветовал эту работу. Я сказал, что буду с ним работать на пахлаве. И он сказал: ладно, сейчас я позвоню начальнику и скажу, что ты будешь завтра со мной выходить", – делится историей трудоустройства несовершеннолетний Владимир Руковишников.

Заработок зависит от умения расхвалить свой товар. А еще от погоды. В холодные дни клиентов на пляже мало.

"Я третий сезон работаю, зарабатывал в день до 1000 грн. Бывало и больше тысячи. Сейчас заработки очень плохие. Людей бывает много, бывает мало", – говорит продавец кукурузы Янис Буров.

Продавец кукурузы может заработать на одном кочане 5-10 грн.

Выгодно можно устроиться в кафе или столовую. Но здесь уже нужен опыт. Есть и возрастные ограничения.

"Есть ставка в день. И за месяц выплачивают зарплату. А есть чаевые, которые оставляют. Ставка – 300 грн в день", – говорит бармен Дмитрий Игнатенко.

Почти все, с кем общались "Сегодня", признались: работают неофициально.

"Если нравится работать официально – устраиваются официально. Если любишь, когда каждый день платят, здесь уже неофициалка помогает", – говорит работник аттракциона Илья Валеев.

Работники рискуют, ведь при таких условиях не имеют никаких прав. Работодатель может не выплатить деньги. К тому же, стаж такой работы не засчитывается.

"Когда он обратится за получением пенсии, этот период, когда он работал, не оформившись, не будет подтвержден как период его работы. То есть фактически он будет воспринят как безработный", – говорит правозащитник Сергей Масенков.

Однако молодые сезонные рабочие пока о пенсии не думают. Считают заработанное. За июль-август, говорят, могут заработать около 20 тыс. грн.

Новости "Сегодня" сообщали, что летний отдых может принести не только удовольствие, но и проблемы со здоровьем: простуда, мелкие травмы – царапины, внезапная головная боль и расстройства желудочно-кишечного тракта. Ранее мы подсчитали, сколько стоит минимальная аптечка в отпуск, а теперь выяснили, как ударит по кошельку один день лечения за границей. Подробнее смотрите в сюжете:

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