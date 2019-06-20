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На полях Украины стартовала уборка урожая

20 июня, 18:18

Аграрии намолотили уже больше 400 тонн ранних зерновых

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пока правительство дает прогнозы по урожаю, в шести областях Украины уже началась уборочная кампания ранних зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на 20 июня в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях аграрии начали уборку ранних зерновых культур. В целом намолочено 404 тысячи тонн зерна нового урожая на площади 133 тысяч га (1%) при урожайности 30,3 ц/га", – говорится в сообщении ведомства.

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В частности, собрали:

  • озимой пшеницы – 49 тысяч тонн с площади 17 тысяч га при урожайности 29,1 ц/га;
  • ячменя – 341 тысяч тонн со 109 тысяч га при урожайности 31,3 ц/га;
  • гороха – 14 тысяч тонн с 7 тысяч га при урожайности 18,2 ц/га;
  • озимого рапса – 6 тысяч тонн на площади 4 тысяч га при урожайности 15,3 ц/га.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий отметил, что пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:


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Тег зерно, урожай, аграрии, АПК , зерновые

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