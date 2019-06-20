На полях Украины стартовала уборка урожая

Аграрии намолотили уже больше 400 тонн ранних зерновых

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пока правительство дает прогнозы по урожаю, в шести областях Украины уже началась уборочная кампания ранних зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на 20 июня в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях аграрии начали уборку ранних зерновых культур. В целом намолочено 404 тысячи тонн зерна нового урожая на площади 133 тысяч га (1%) при урожайности 30,3 ц/га", – говорится в сообщении ведомства.

Читайте также Что происходит с ценами на ягоды в Украине и когда они упадут: эксперты дали прогноз

В частности, собрали:

озимой пшеницы – 49 тысяч тонн с площади 17 тысяч га при урожайности 29,1 ц/га;

ячменя – 341 тысяч тонн со 109 тысяч га при урожайности 31,3 ц/га;

гороха – 14 тысяч тонн с 7 тысяч га при урожайности 18,2 ц/га;

озимого рапса – 6 тысяч тонн на площади 4 тысяч га при урожайности 15,3 ц/га.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий отметил, что пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На полях Украины стартовала уборка урожая". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"