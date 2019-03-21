На повышение квалификации госслужащих дали почти 55 миллионов гривен
Соответствующее решение принял Кабинет министров
Кабинет министров Украины выделил 54,6 млн гривен на повышение квалификации для 26,3 тыс. государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления в 2019 году.
Об этом говорится в проекте соответствующего постановления правительства.
Кабмин на заседании 20 марта утвердил объемы государственного заказа Национальному агентству по вопросам государственной службы на повышение квалификации без обсуждения.
Напомним, на заседании в среду правительство решило объявить конкурс на должности руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Комиссия высшего корпуса государственной службы проведет его 16 апреля.
Кроме того, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что Министерство здравоохранения стремится создать условия, чтобы каждый украинец своевременно мог получить качественные и безопасные компоненты донорской крови в достаточном количестве. Речь идет также и о повышении квалификации кадров.
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