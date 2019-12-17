На программу "Доступные лекарства" выделено вдвое больше средств – Скалецкая

Аптеки и фармдистрибьюторы хотят видеть, как ежегодно будет увеличиваться список заболеваний, которые будут включаться в программу

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Сумма финансирования программы "Доступные лекарства" увеличена вдвое.

Об этом напомнила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы уже в 2020 году увидеть в этой программе инсулин", – также отметила она.

Кроме того, министр коснулась и вопроса расширения количества аптек.

"С каждым месяцем добавляются аптеки в регионах. Но у нас есть больший вызов, на который мы сейчас совместно ищем решение со многими нашими экспертами, партнерами. Это – как допокрыть население, которое проживает в сельской местности", – заявила Скалецкая.

По ее словам, аптеки и фармдистрибьюторы хотят видеть, как ежегодно расширяется список заболеваний, которые будут включаться в программу "Доступные лекарства".

"Поэтому, это одно из заданий, которые уже стоят перед нашими специалистами. И второе – это собственно то, что с каждым кварталом появляется дополнительное количество препаратов, которые добавляются к тем лекарствам, которые на сегодняшний день уже есть в программе", – резюмировала министр.

Ранее сообщалось, что в рамках правительственной программы "Доступные лекарства" украинцы могут воспользоваться новым онлайн-инструментом. По данным правительства, с помощью сервиса можно найти все аптеки, работающие по программе, в радиусе семи километров от медицинских учреждений, в которых работают семейные врачи, педиатры и терапевты.

Напомним, чтобы получить бесплатные или с частичной оплатой лекарства по программе "Доступные лекарства", нужно обратиться с рецептом в аптеку, которая находится в пределах своей области, города или района и участвует в данной программе. "Доступные лекарства" можно найти более чем в 8 тыс. аптек по всей Украине, которые подписали договор с местными властями. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Доступные лекарства" будут выдавать по новым правилам.

С 1 апреля 2019 года госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными.

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