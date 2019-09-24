На рынке земли в Украине не будет "нашествия" иностранцев – Милованов

Министр уверен, что сначала в стране нужно развить инфраструктуру и победить коррупцию

Тимофей Милованов. Фото: Facebook / МИД Украины

Когда в Украине будет введен рынок земли, иностранцы не будут оказывать на него существенного влияния. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Чиновник уверен, что количество иностранцев, которые будут совершать операции с украинской землей сельскохозяйственного назначения, окажется низким.

"Опыт Восточной Европы показывает, что иностранцы не так быстро заходят, они заходят на очень маленький процент. <...> Они нам еще не доверяют. Они могут зайти в другие страны, где уже есть инфраструктура, дороги, суды... Нас должно пугать не создание прозрачного рынка земли, а то, что мы остаемся в том состоянии, в котором мы находимся сегодня. Нам свою страну строить самим", – объяснил Милованов в эфире одного из телеканалов.

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Напомним, в Кабмине ожидают, что открыть рынок земли и снять мораторий на продажу земель с/х назначения получится уже в октябре 2020 года.

Как известно, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория до 2020 года подписал пятый президент Петр Порошенко в феврале-2019.

Если в Верховной Раде решат просто снять мораторий, ситуацию это не изменит, так парламент сначала должен рассмотреть и принять закон об обороте земель, который бы урегулировал все аспекты продажи участков. При этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже обнародовало проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее в команде президента Владимира Зеленского объяснили, зачем Украине нужен рынок земли:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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