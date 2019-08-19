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На сколько должны вырасти зарплаты учителей: Гройсман назвал цифры, видео

19 августа, 16:29

По мнению премьера, в Украине необходимо восстанавливать уважение к учителям

/ Фото: Кабинет министров Украины

Заработные платы учителей в Украине в 2020 году должны вырасти на 20-70%. Об этом в понедельник, 19 августа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время выступления на конференции "Новая украинская школа: вызовы и перспективы образовательной реформы".

Он сообщил, что сейчас необходимо восстанавливать уважение к учителям, и напомнил, что с 1 января 2017 года стартовало изменение системы оплаты труда педагогов, хотя остается "еще очень много проблем".

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"Этим летом мы приняли решение о том, чтобы изменить систему оплаты труда, сделать ее более современной, чтобы она дала возможность повысить заработную плату уже в 2020 году для украинских учителей от 20% до 70%. Особенно это изменение этой системы должно коснуться молодых учителей", – подчеркнул Гройсман.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с января 2018 года зарплаты учителей выросли в среднем на 1500 грн. В октябре того же года на наш запрос в Министерстве образования рассказали, что средняя зарплата учителя увеличилась до 7500 грн.

Решение о новом этапе повышения зарплат учителей украинское правительство приняло в июле 2019 года. По словам Гройсмана, зарплата молодого учителя, который сейчас получает со всеми надбавками около 5400 грн в месяц, превысит 7643 грн (+41,3%). Опытный учитель будет получать с января следующего года 10 500 грн и больше.

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зарплаты учителя Гройсман

Источник: Сегодня

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