Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

На сколько подешевел омлет для украинцев: эксперты изучили цены

13 июля, 06:20

Омлет стал дешевле, несмотря на то, что подорожало молоко и сливочное масло

Фото: Pixabay

На фоне падения цен на яйца стоимость омлета для украинцев в июне 2019 года уменьшилась на 10%, или на 2,5 грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Мы нашли такое блюдо, которое за последний год подешевело... В июне 2018 года омлет обходился в 23,75 грн, а сегодня стоит 21,3 грн", – сообщил он, исходя из цены на три порции.

Эксперт указал, как изменилась стоимость каждого из ингредиентов:

  • шесть куриных яиц в июне 2018 года стоили 16 грн, а год спустя – 12,7 грн (-21%);
  • 180 мл молока – 4,1 грн и 4,5 грн соответственно (+10%);
  • 20 г сливочного масла – 3,65 грн и 4,1 грн соответственно (+12%).

Новости "Сегодня" сообщали, что по итогам января-мая 2019 года производство яиц в Украине увеличилось на 6,7%, или на 439,8 млн штук, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 7,03 млрд штук.

В 2019 году Украина начала согласовывать условия ввоза столовых яиц и яиц для дальнейшей переработки в США.

Как выбрать безопасные яйца, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег продукты, молоко, масло, яйца, цены на продукты, Дорошенко

Вы сейчас просматриваете новость " На сколько подешевел омлет для украинцев: эксперты изучили цены". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько рыбы продала Украина за границу: ТОП покупателей

7 июля, 05:05

Госагентство рыбного хозяйства опубликовало данные по готовой и консервированной рыбе

Стало известно, на чем больше всего экономят украинцы

6 июля, 16:36

Опубликованы результаты опроса, который проводился в конце мая

Аналитики сравнили цены на арбузы в Украине

4 июля, 20:21

В УПОА прогнозируют, что Украина может нарастить экспорт арбузов в страны Евросоюза

В Украине растет производство чипсов: появились итоги

4 июля, 18:51

Аналитики отмечают, что в последние годы наблюдается рост внутреннего предложения

Зеленский впервые сделал заявление о дефолте в Украине

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен

Как убрать мешки под глазами и отеки век

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

В РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей

Озвучены первые 50 фамилий списка партии Порошенко

В Херсонской области в квартире нашли мертвыми женщину с детьми

Украинская певица с мамой попала в ДТП в Словакии (фото)

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

15 красавиц российского кино

Избирательный Кодекс утвержден: кто остался в выигрыше

Вчера, 07:38

Выборы станут дороже для кандидатов. А общественным активистам попасть в парламент будет труднее

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

11 июля, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

11 июля, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Зеленский выбирает нового премьера, названы три кандидата

Жители Закарпатской области прогнали Порошенко с его митинга

Первая леди в Канаде: вышиванка за 77 000 гривен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь