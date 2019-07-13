На сколько подешевел омлет для украинцев: эксперты изучили цены

Омлет стал дешевле, несмотря на то, что подорожало молоко и сливочное масло

Фото: Pixabay

На фоне падения цен на яйца стоимость омлета для украинцев в июне 2019 года уменьшилась на 10%, или на 2,5 грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Мы нашли такое блюдо, которое за последний год подешевело... В июне 2018 года омлет обходился в 23,75 грн, а сегодня стоит 21,3 грн", – сообщил он, исходя из цены на три порции.

Эксперт указал, как изменилась стоимость каждого из ингредиентов:

шесть куриных яиц в июне 2018 года стоили 16 грн, а год спустя – 12,7 грн (-21%);

180 мл молока – 4,1 грн и 4,5 грн соответственно (+10%);

20 г сливочного масла – 3,65 грн и 4,1 грн соответственно (+12%).

Новости "Сегодня" сообщали, что по итогам января-мая 2019 года производство яиц в Украине увеличилось на 6,7%, или на 439,8 млн штук, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 7,03 млрд штук.

В 2019 году Украина начала согласовывать условия ввоза столовых яиц и яиц для дальнейшей переработки в США.

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