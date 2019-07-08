На сколько снизятся доходы в случае сокращения транзита газа: в НБУ озвучили прогноз

О сценариях, которые рассматривает Нацбанк, сообщил Дмитрий Сологуб

Фото: "Укртрансгаз".

Национальный банк Украины (НБУ) закладывает в прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита российского газа на миллиард долларов на фоне того, что новый контракт с Россией до сих пор не заключен. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Пока мы закладываем себе в прогноз минус миллиард долларов от снижения транзита. Это влияет на макроэкономические параметры, но не смертельно", – добавил он.

По его словам, регулятор также рассматривает ситуацию о возможном полном прекращении транзита российского газа через территорию Украины.

"Есть и другие вопросы по ситуации, если контракта и транзита не будет. Как тогда будет газ доставляться по Украине и как будет Украина вообще покупать газ? Эти вопросы мы анализируем. Есть два сценария: первый – о'кей, есть Nord Stream 2, есть контракт, просто объемы меньше. Второй – когда контракта и транзита нет. Все эти вещи мы безусловно оцениваем", – заключил Сологуб.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза: со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений Украина получила 10,6 млрд куб. м газа.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов в случае остановки транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.

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