На сколько сократится производство молока в Украине: появился прогноз

/ Фото: Сегодня

При сохранении существующих трендов в молочной отрасли производство молока в Украине до 2030 года может сократиться на 12,3% по сравнению с 2018 годом – до 8,83 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Такой прогноз озвучила ведущий научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции института Ольга Козак.

По ее словам, в течение ближайших 10 лет наибольший спад – на 31,1% – ожидается в хозяйствах населения. В свою очередь сельскохозяйственные предприятия могут увеличить производство молока с 2,76 млн тонн в 2018 году до 3,80 млн тонн в 2030-м (+37,8%).

Реклама

Прогнозируется, что через 10 лет предприятия с поголовьем до 500 коров увеличат производство молока на 11,4%, а с поголовьем более 500 коров – в 1,6 раза.

В тренде Бюджет-2020: когда и на сколько повысят минимальные пенсии

В сообщении также говорится, что, по оценкам ученых, поголовье коров в Украине в 2030 году может уменьшиться на 756,3 тыс. голов (-37,5%) по сравнению с показателями 2018 года. Наибольшее сокращение – на 46,7% – ожидается в хозяйствах населения.

Новости "Сегодня" писали, что по состоянию на 1 сентября 2019 года в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 4,6% по сравнению с аналогичной датой прошлого года – до 3,67 млн голов, в том числе коров – до 1,91 млн голов.

Несмотря на то что Украина покупает больше сыра, чем продает, в Украине производят необычные сорта этого продукта. Например, в селе Подлесное Кировоградской области выпускают сыры из молока альпийских коз. Этих экзотических для нашей местности животных сюда завезли два года назад. Сейчас насчитывается уже несколько сотен голов. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама