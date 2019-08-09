Украина увеличила транзит и импорт газа: появились итоги работы ГТС

По состоянию на 1 августа Украина не импортировала газ для своих нужд 1343 дня

/ Фото: AFP

Объемы транзита российского газа по территории Украины в европейские страны и Молдову с января по июль 2019 года составили 53,2 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 2,2 млрд куб. м, или на 4%.

Об это сегодня, 9 августа, информирует пресс-служба "Укртрансгаза", накануне отчитавшаяся о подготовке к отопительному сезону.

"По состоянию на 1 августа (четвертое лето) Украина уже в течение 1343 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС", – добавили в компании.

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Согласно сообщению, за семь месяцев это года импорт голубого топлива в Украину составил 7,6 млрд куб. м (+36%): из Польши – 0,8 млрд куб. м (+94%), из Словакии – 4,6 млрд куб. м (+30%) и из Венгрии – 2,1 млрд куб. м (+34%).

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: "Укртрансгаз" В тренде Доллар на межбанке приблизился к психологической отметке

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза: со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений Украина получила 10,6 млрд куб. м газа.

В июле директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что 22 июля импорт газа достиг 66,3 млн куб. м в сутки, что соответствует 100% технических мощностей украинской газотранспортной системы.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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