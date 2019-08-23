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На сколько упадет выручка от транзита газа: в НБУ дали прогноз

23 августа, 13:46

По словам Чурия, падение выручки повлияет на платежный баланс

/ Фото: AFP

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает падение выручки от транзита российского газа через территорию Украины в 2020 году на треть. Об этом сообщил заместитель главы регулятора Олег Чурий в интервью УНИАН.

Он назвал прогнозы НБУ "достаточно консервативными".

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"Мы предполагаем падение выручки от транзита более чем на треть в следующем году. Соответственно, это повлияет на платежный баланс. Но это автоматически не означает потерю определенной суммы валюты. Ситуация динамичная, различные факторы могут друг друга компенсировать", – отметил замглавы НБУ.

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Новости "Сегодня" сообщали, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Согласно предложению Еврокомиссии, новое соглашение должно быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией. В свою очередь Россия предлагает просто продлить действующий контракт, против чего выступает Киев, который поддерживает предложение европейской стороны. 

Ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что транзита российского газа через территорию Украины с начала 2020 года, скорее всего, не будет.

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