/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

На сколько в Украине подорожал хлеб: эксперт озвучил цены https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1 2019-08-06T06:06:00+03:00 Экономика Алексей Дорошенко подвел итоги первых шести месяцев 2019 года

Вслед за ростом цен на молочную продукцию хлебная корзина в Украине с января по июнь 2019 года подорожала на 9% – с 70,2 грн до 76,6 грн. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в корзину вошло по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сортов, а также килограмм ржаного хлеба и полкилограмма батона.

"Рост стоимости хлеба почти в три раза опережает потребительскую инфляцию, которая составила за первое полугодие лишь 3,6%. Низкий курс национальной валюты также притормаживает инфляцию в стране, которая может составлять в этом году заложенные в бюджет 7,4%", – подчеркнул эксперт.

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Дорошенко добавил, что самые дешевые сорта дорожают быстрее, чем дорогие.

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"И понятие социального хлеба, который в Украине дороже, чем в Польше или Литве, фактически звучит, как насмешка", – написал он.

Эксперт указал, как подорожал каждый из видов хлеба из корзины:

пшеничный хлеб из муки высшего сорта (1 кг): в декабре-2018 – 21,8 грн, а в июне-2019 – 24,1 грн (+11%);

ржаной хлеб (1 кг): 18,3 грн и 20 грн соответственно (+9%);

пшеничный хлеб из муки первого сорта (1 кг): 17,5 грн и 19 грн соответственно (+9%);

батон (0,5 кг): 12,6 грн и 13,5 грн соответственно (+7%).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года в Украине снизилось производство кондитерских и хлебобулочных изделий – на 3,9% и 4,5% соответственно.

Наши журналисты также выяснили, какой хлеб самый полезный и какой покупают чаще всего в Украине:

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