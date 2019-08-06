Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,74
28,78

На сколько в Украине подорожал хлеб: эксперт озвучил цены

Сегодня, 06:06

Алексей Дорошенко подвел итоги первых шести месяцев 2019 года

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

На сколько в Украине подорожал хлеб: эксперт озвучил цены https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1 Экономика Алексей Дорошенко подвел итоги первых шести месяцев 2019 года

Вслед за ростом цен на молочную продукцию хлебная корзина в Украине с января по июнь 2019 года подорожала на 9% – с 70,2 грн до 76,6 грн. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в корзину вошло по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сортов, а также килограмм ржаного хлеба и полкилограмма батона.

"Рост стоимости хлеба почти в три раза опережает потребительскую инфляцию, которая составила за первое полугодие лишь 3,6%. Низкий курс национальной валюты также притормаживает инфляцию в стране, которая может составлять в этом году заложенные в бюджет 7,4%", – подчеркнул эксперт.

Реклама

Дорошенко добавил, что самые дешевые сорта дорожают быстрее, чем дорогие.

В тренде
Массовые расстрелы в США и непогода в Украине: итоги дня

"И понятие социального хлеба, который в Украине дороже, чем в Польше или Литве, фактически звучит, как насмешка", – написал он.

Эксперт указал, как подорожал каждый из видов хлеба из корзины:

  • пшеничный хлеб из муки высшего сорта (1 кг): в декабре-2018 – 21,8 грн, а в июне-2019 – 24,1 грн (+11%);
  • ржаной хлеб (1 кг): 18,3 грн и 20 грн соответственно (+9%);
  • пшеничный хлеб из муки первого сорта (1 кг): 17,5 грн и 19 грн соответственно (+9%);
  • батон (0,5 кг): 12,6 грн и 13,5 грн соответственно (+7%).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года в Украине снизилось производство кондитерских и хлебобулочных изделий – на 3,9% и 4,5% соответственно.

Наши журналисты также выяснили, какой хлеб самый полезный и какой покупают чаще всего в Украине:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

инфляция хлеб цены на продукты Дорошенко

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Доллар и евро нащупали
Доллар и евро нащупали "дно": курсы рухнули на уровень двух-трехлетней давностиФинансы
На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды Зеленского
На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды ЗеленскогоЭкономика
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепиласьФинансы
"Это пролет над рынком труда": абитуриенты выбирают невостребованные специальностиУкраина
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсий
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсийЭкономика