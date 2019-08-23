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На сколько выросли пенсии в Украине: появился отчет за три года

23 августа, 21:16

Средний размер пенсии с 1 апреля 2016 года увеличился на 76,5%

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Средний размер пенсии в Украине с 1 апреля 2016 года по 1 июля 2019 года увеличился на 76,5%, или на 1303 грн – с 1703 грн до 3006 грн. Об этом говорится в отчете работы Министерства социальной политики от 23 августа.

В нем также сообщается, что минимальный размер пенсии за этот период вырос на 490 грн – с 1074 грн до 1564 грн.

Минсоцполитики отмечает, что по состоянию на 1 октября 2017 года минимальный размер пенсии составлял 1452 грн, а средний – 2448 грн. К 1 января 2019 года они повысились до 1497 грн и 2646 грн соответственно.

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг, которой уже воспользовались более 100 человек. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

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пенсии Минсоцполитики

Источник: Сегодня

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