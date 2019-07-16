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На сколько выросли средние пенсии в Украине: названы лидеры повышения

16 июля, 13:28

Итоги шести месяцев подвели эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Лидерство по росту пенсий, средний размер которых к 1 июля составил 3006 грн, по итогам января-июня 2019 года сохранило пожизненное денежное содержание судей – эта категория пенсионеров стала получать на 58% больше.

Об этом 16 июля написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Эксперты Ассоциации составили условный рейтинг пенсий по росту за шесть месяцев:

  1. Пожизненное денежное содержание судей (+57,8%): 1 января средний размер выплат составлял 28 702 грн, а к 1 июля вырос до 45 305 грн.
  2. Пенсия по инвалидности (+20,4%): 1995 грн и 2402 грн соответственно.
  3. Пенсия в связи с потерей кормильца (+18%): 2255 грн и 2661 грн соответственно.
  4. Пенсия по возрасту (+13,6%): 2648 грн и 3009 грн соответственно.
  5. Пенсия за выслугу лет (+11,9%): 2477 грн и 2773 грн соответственно.
  6. Социальная пенсия (+4,7%): 1500 грн и 1571 грн соответственно.
  7. Пенсия военнослужащего (+3,1%): 4682 грн и 4827 грн соответственно.

Новости "Сегодня" сообщали, что первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018-го и 2019 года пенсионные начисления выросли для военных пенсионеров. А в марте-2019 состоялась автоматическая индексация пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

Июльское повышение пенсий стало пятым по счету – оно коснулось тех пенсионеров, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты. Кроме того, с 1 июля выросли пенсии для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для 43 тыс. человек, получивших инвалидность в ходе Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе. 


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Тег пенсии, судьи, повышение пенсий, Дорошенко

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Сегодня

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