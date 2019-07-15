На сколько выросло производство мяса в Украине: данные за полгода

Производство мяса на предприятиях выросло, а у населения – сократилось

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Несмотря на сокращение поголовья крупного рогатого скота, включая коров, а также свиней, овец и коз в Украине, объем производства мяса в стране по итогам января-июня 2019 года увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, производство мяса за шесть месяцев достигло 1,63 млн тонн в живом весе, тогда как годом ранее составляло 1,55 млн тонн.

На предприятиях этот показатель вырос почти до 1,11 млн тонн (+9,8% в годовом измерении), а в хозяйствах населения, наоборот, сократился до 527,2 тыс. тонн (-3,1%).

Новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года Украина установила абсолютный рекорд по объему экспорта курятины – за границу продали 329 тыс. тонн продукта.

В апреле Государственная фискальная служба обнародовала таможенную статистику, согласно которой по итогам января-марта 2019 года Украина поставила на внешние рынки 103,6 тыс. тонн мяса и субпродуктов домашних птиц, при этом импорт этой продукции в страну составил 30,7 тыс. тонн.

Жара, установившая ранее в Украине, не мешала продавцам продавать мясо и молоко прямо с лотков под открытым небом. Что происходило на стихийных рынках, узнавали наши журналисты:

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