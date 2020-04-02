На страже энергобезопасности: за время работы в изоляции ТЭС ДТЭК Энерго отпустили в энергосистему более 550 млн кВт-ч электроэнергии

В условиях полной изоляции на ТЭС ДТЭК работает порядка двух тысяч энергетиков

ТЭС ДТЭК за период карантина отпустили в объединенную энергосистему 554 млн кВт-ч электроэнергии. 20 марта теплоэлектростанции компании перешли на изолированный режим работы для того, чтобы минимизировать распространение инфекции и обеспечить бесперебойное тепло- и энергоснабжение украинцев.

В условиях полной изоляции на ТЭС ДТЭК работает порядка двух тысяч энергетиков. Это производственный персонал, который обеспечивает непрерывное производство электроэнергии. Благодаря им сегодня функционируют больницы, аптеки, продуктовые магазины, а в домах миллионов украинцев есть свет и тепло.

"Наши станции отработали в режиме строгой изоляции уже двенадцать дней. Учитывая темпы распространения вируса, мы понимаем, что такое решение было правильным и своевременным. Энергетики ДТЭК вместе с врачами и полицейскими выполняют важную миссию – обеспечивают жизнедеятельность всей страны. Это особенно важно сейчас, во время карантина. Находиться на самоизоляции дома можно только, если у тебя есть возможность полноценно заниматься своими делами – работать, учиться, смотреть телевизор, готовить еду, читать Facebook. А без электричества это невозможно, – заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. – Работа наших предприятий в особом режиме будет продлена до окончания карантина в стране. Мы сделаем все, чтобы Украина была со светом и теплом в это непростое время".

Всего с начала года ТЭС ДТЭК отпустили в объединенную энергосистему порядка 5,1 млрд кВт-ч электроэнергии.

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ТЭС – предприятия критической инфраструктуры, которые должны постоянно работать. Стабильность системы в часы пиковых нагрузок (например, вечером или утром) зависит от маневренной тепловой генерации. Поэтому компания ДТЭК Энерго изучила международный опыт работы стратегических предприятий в период карантина и приняла решение изолировать часть персонала на своих ТЭС.

В ДТЭК Энерго внимательно следят за развитием событий и корректируют работу в соответствии с требованиями властей, рекомендациями Министерства охраны здоровья Украины и Всемирной организации здравоохранения.

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